因动物而触法，兄弟俩被控！哥哥涉嫌非法走私动物遭国家公园局调查，当局顺藤摸瓜突击搜查弟弟住处，起获五只未经批准饲养的濒危保护龟类。

《新明日报》报道，涉案兄弟分别为哥哥黄健祥（40岁）与弟弟黄健瑞（35岁），两人星期五（10月30日）一同出庭。

其中，黄健瑞面对四项抵触濒危物种（进口与出口）法令的控状，他承认其中两项，被判罚款6000元。

案情透露，国家公园局针对哥哥黄健祥涉嫌走私动物展开调查。2022年9月24日，当局人员前往弟弟黄健瑞的住家突击检查，当场起获五只属濒危保护物种的龟类，包括一只印度星龟、两只赫曼陆龟、一只鳄龟，以及一只黄喉拟水龟。

黄健瑞坦承，这些龟是他特意前往马来西亚寻购后非法带入境的，纯粹是出于野生动物爱好在家中饲养。

虽然没有证据显示他在本地通过非法管道交易这些濒危动物，但调查证实，他在未向当局申请许可准证的情况下私自饲养濒危物种，已属违法。

黄健瑞在求情时一度哽咽，透露妻子刚剖腹产子，自己收入不高，恳求法官从宽发落，罚款额不要太高。

面对六项控状的黄健祥也表明有意认罪，但他称妻子身在马来西亚，家中尚有家事需要处理，加上无力支付罚款，打算以坐牢代替，因此恳求法官批准他展期认罪。

法官最终批准他的申请，案件展延至11月10日让他出庭认罪。

兄住家私养濒危动物

案情显示，哥哥同样在住家私养濒危动物，甚至伙同他人从马来西亚走私博美犬入境。

黄健祥面对两项抵触动物与飞禽法令、三项抵触濒危物种（进口与出口），以及一项抵触野生动物法令的控状。

控状显示，黄健祥涉嫌于2022年9月23日伙同另一人陈嘉欣，将一只博美犬藏匿在汽车后车厢后方的狭窄空间内，企图经由大士关卡从马来西亚非法走私入境新加坡。

黄健祥也被指在2022年9月24日，被发现在家中饲养一只红眼鳄蜥、两只变色龙，以及两只红腿陆龟。（人名译音）