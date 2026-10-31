男子向大耳窿借贷8000元，在公务员俱乐部度假屋内开设“地下赌场”，还雇用六人分工担任司机、把风、“跑腿”甚至在场卖燕窝兼放贷，遭扫荡时17名赌客落网，当中包括高龄84岁的男子。

被告李炳乾（37岁，译音）承认一项抵触赌博管制法令的控状，被判处监禁两个月以及罚款2万元。若无力缴付罚款，则须额外坐牢一个月代替。

案情显示，被告于2025年10月萌生开设地下赌场的念头，但因缺乏本钱，便向大耳窿借款8000元作为运作资金。

随后，被告组织包括自己在内的七人团队协助运营：

一人负责运送赌桌、扑克牌等赌具，兼任财务记账；

一人以每小时15元受聘为司机，专门负责接送赌客；

两人担任“看水”（把风），一旦发现执法人员便立刻向被告通报；

一女负责代为租借位于惹兰罗央勿刹（Jalan Loyang Besar）的公务员俱乐部（Civil Service Club）度假屋，每次可获100元至200元报酬；

另一女赌场营业时售卖燕窝和饮料，并向赌徒放贷，并抽取借贷额2%作为佣金。借款者必须在24小时内还钱，否则加收2%滞纳金。

今年2月25日凌晨3时许，警方接获情报后突击搜查上述度假屋，当场破获非法赌场并逮捕27人，包括被告本人。

被捕者中有17人为赌客，其中多达11人年龄在65岁以上，最年长者高达84岁。

律师：被告离婚后难觅稳定工作

律师称被告仅有中二学历，离婚后难觅稳定工作，甚至连赡养费都难以负担，一时走投无路才误入歧途。

被告的律师瑞克（Riko Isaac）在求情书指出，被告离异后，8岁的儿子交由前妻抚养，他每月须支付750元赡养费。

律师说，被告念完中二便辍学打工，先后当过侍应生、收银员及洗车工，月薪仅约2000元。因学历有限加上饱受哮喘困扰，他无法长时间工作，收入受影响，最终铤而走险。如今被告已知错悔过，恳求法官从宽轻判。