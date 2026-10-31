公众在沟渠抛绳吊起脚踏车，维修后上网寻找失主，19岁的脚踏车主人终现身，揭露一段惊险经历，他指当天送餐时发生意外，连人带车坠入大沟渠，脚踏车被急流冲走。

《新明日报》日前报道，热爱骑脚踏车的许志鸿（40岁，高尔夫球用品店老板）星期一（10月26日）晚上9时许，获邻居告知在附近沟渠发现一辆脚踏车。

他随后与邻居合力抛绳索进沟渠，将脚踏车吊起，维修后还特地在网上贴文寻找失主，希望能物归原主。

帖子发布后，有网友留言自称是脚踏车主人，并揭露自己的脚踏车坠入沟渠的来龙去脉。原来，当天一场突如其来的暴雨，导致这名青年连人带车坠入沟渠，脚踏车也被急流冲走。

《新明日报》辗转联系上这名胡姓青年（19岁），他受访时称上星期天（25日）晚上骑脚踏车送餐期间，突然遇上滂沱大雨。当时他接到新订单，准备前往取餐，由于雨势太大，便摘下约200度的眼镜，没想到因此发生意外。

他说，当时周围环境昏暗，加上大雨导致能见度极低，他没有注意到前方有沟渠。“等我看见沟渠旁的围栏时，已经来不及刹车。我原本以为只是前轮爆胎，没想到整个人突然腾空，来了一个前空翻，连人带车跌进沟渠。”

他说，沟渠约2米多深，当时水深约40公分，水流相当湍急，几乎让他无法站稳。“当时我发现自己正渐渐随着水流往下游移动，就赶紧找脚踏车，并尝试拿手机求救，却发现手机已被水冲走。”

他原本打算连同脚踏车一起脱困，于是先将车锁起来，再尝试把车架挂在沟渠旁的水管上，虽然一度成功挂住，但约30秒后，重达8公斤的脚踏车仍被急流冲走。

眼见脚踏车被冲远，他最终决定放弃它，优先确保自身安全。“我随后抓住沟渠边缘，凭着平时健身锻炼的体力，才成功把自己拉爬上岸。”

他指当天也不清楚脚踏车最终被冲往何处，事后有联系公用事业局协助寻找，工作人员隔天到场搜索，但未能寻获。“直到星期三（28日）早上，工作人员将许志鸿发布的帖子分享给我，告知我照片中的脚踏车疑似就是我的爱车。”

他随后主动联系许志鸿，确认那辆就是他的脚踏车。

完整报道，请翻阅2026年10月31日的《新明日报》。