新加坡内政部澄清，政府及官员从未表示担忧云计算服务公司超速国际（Megaspeed）前高管黄乐与英伟达首席执行官黄仁勋关系密切，或涉嫌为中国提供情报。当局也不曾针对黄乐与中国的关系展开调查。

内政部星期六（10月31日）发声明，针对美国《华尔街日报》星期五（30日）刊登的报道，作出澄清。这篇报道题为“与英伟达首席执行官关系密切的华人高管涉嫌向中国提供情报”（Chinese Executive Close to Nvidia CEO Suspected of Giving China Information）。

报道在第一段和第三段引述消息人士的话称，新加坡官员曾对黄乐与美国晶片巨头英伟达首席执行官黄仁勋的密切关系，以及她涉嫌为中国情报机构提供情报表示担忧，并曾调查她与中国的关系。

内政部强调：“我们要明确澄清，新加坡政府及官员都没有这么说过，也从未针对黄乐展开这类调查。”

内政部指出，《华尔街日报》曾致函新加坡政府提出相关询问，政府也已于10月30日答复。

内政部随声明公开《华尔街日报》提出的问题，以及新加坡警察部队的回复。警察部队在答复中，仅证实针对超速国际的调查仍在进行，但表明现阶段无法进一步置评。

答复中完全没有提到黄乐，也未提及黄乐与黄仁勋或中国情报部门之间的关系，更未对此表示关切或称在进行任何调查。

根据新加坡会计与企业管制局（ACRA）资料，Megaspeed原名7Road International，于2015年在新加坡注册。

警方在答复中强调，新加坡不会执行其他国家单方面实施的出口管制，但也不容许企业利用与新加坡的关系，来规避或违反其他国家的出口管制。

对于违反新加坡法律、涉及欺诈或不诚实行为的企业和个人，当局将坚决采取行动。

警方也指出，去年2月至今年7月间，已将涉嫌欺骗服务器供应商的四人和四家公司控上法庭。相关罪名一旦罪成，可判最高20年监禁。

根据美媒报道，美国政府正在调查黄乐，怀疑她充当中方代理人，协助规避美国针对尖端科技的出口限制。

针对相关报道，黄仁勋星期四（29日）回应称，两家公司的日常接触仅属正常商务范畴，且黄乐目前已离开超速国际。在媒体报道前，英伟达也从未接获美国官方关于涉嫌间谍行为的通报。

黄仁勋特别指出，英伟达对交付给超速国际的图形处理器（GPU）展开全方位核查与精准盘点，“我们详细核验每一枚晶片的部署”，确认超速国际并未违规将高性能晶片转口至中国，并相信美国监管部门同样展开了相关核查。