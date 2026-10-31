蔡厝港推出三项社区关怀计划，包括设立“关爱角落”资源中心、推出“锦程助学金”，及向符合条件的儿童和年长者，每周免费派发牛奶，以加强对特需学生、看护者及弱势家庭的支持。

能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生星期六（10月31日），在蔡厝港民众俱乐部为三项社区计划主持推介仪式。陈诗龙也是蔡厝港集选区议员。

位于蔡厝港民众俱乐部的“关爱角落”（Caring Corner），将为看护者提供资源，同时为特需学生提供安全活动空间、职业咨询及技能发展机会，协助他们探索就业方向，培养独立生活能力。

陈诗龙致辞时说，关爱角落将为照顾特需者、年长者等群体的看护者提供所需资源和信息，协助他们获取相关服务与援助，并通过同侪支持和社区联系建立互助网络。关爱角落空间也安全舒适，能让看护者暂时放下责任，稍作休息。

另一项计划“锦程助学金”（Reach for the Sky Bursary），则是专为特需学生设立的社区助学金，由蔡厝港公民咨询委员会赞助人薛庆耀资助。

符合条件的学前儿童可获500元、小学生800元，中学及中学后教育阶段学生则可获1200元。预计每年约有60名学生可从中受惠。

申请者须是居住在蔡厝港分区的公民，家庭人均月入不超过2250元，并提交医疗或专业评估报告，证明有特殊教育需求。根据全国数据推算，蔡厝港分区约有300至350名需要特殊教育的学生。

此外，“牛奶送暖计划”（Milk For You Programme），为蔡厝港分区6岁及以下儿童和65岁及以上年长者，免费提供牛奶。符合年龄且持社保援助计划（CHAS）蓝卡或橙卡的居民在登记后，每周可领取六包牛奶。

这三项计划旨在加强社区支援，推动社会包容，让不同年龄和需求的居民，都能获得所需的资源与机会。

76岁的蔡厝港居民林冬星，与丈夫和患有唐氏综合征的女儿同住，她和丈夫都持有CHAS蓝卡，可在牛奶送暖计划下，每周领取共一打的盒装牛奶。

“家里平时主要是女儿在喝奶粉，如今多了每周可领取的免费牛奶，这方面的营养应该很足够了。”