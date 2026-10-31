新加坡移民与关卡局在短短四天内查获50起旅客携带电子烟的案件，起获超过5476支电子烟及相关配件。其中，四名外国旅客在樟宜机场入境时，被发现行李内藏有多达5272支电子烟及配件，案件已移交卫生科学局处理。

移民与关卡局在脸书发文指出，当局于星期一（10月26日）至星期四（29日）期间，在各关卡展开检查行动，共查获50起旅客持有电子烟的案件。

其中，约68%的案件涉及短期访客，其余32%涉及新加坡居民，包括新加坡公民、永久居民及长期准证持有者。

在星期一的执法行动中，执法人员在樟宜机场第四搭客大厦锁定四名入境的外国旅客，对他们展开进一步检查，结果在四人的行李中查获共5272支电子烟及相关配件。

四人均已移交卫生科学局处理，并将在《烟草与电子烟管制法令》下，面对更严厉的处罚。

移民与关卡局也在贴文附上视频，展示执法人员在不同关卡展开检查的情况。

画面显示，执法人员戴着手套，仔细翻查旅客的背包及随身物品，也有人员在办公室内向一名男子问话。

此外，视频也展示执法人员在陆路关卡检查车辆，包括打开汽车引擎盖和检查车内情况，以及对骑电单车过关的旅客进行检查。

移民与关卡局指出，当局将继续配合政府跨部门打击电子烟的行动，加强海、陆、空关卡的执法检查，以侦查及遏制电子烟走私入境的行为。

当局强调，在新加坡持有、使用或购买电子烟均属违法行为，违例者将在《烟草与电子烟管制法令》下受到更严厉的处罚。

此外，重犯的短期访客，将被禁止重新入境新加坡。长期准证持有者若第三次违法，则可能被撤销准证、遣送出境，并被禁止再次入境。

移民与关卡局重申，所有到访或居住在新加坡的外国人都必须遵守我国法律。当局将继续严守边境，防范包括电子烟在内的各种走私活动。