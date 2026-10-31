70岁的半退休清洁工黄秋霞，除了每天工作，还要悉心照顾牙齿不好导致饮食受限的家人。在蒙巴登社区，许多家庭看护者也同样默默承受着身体与精神上的双重压力。

在11月1日“世界慈悲社区日”前夕，新加坡慈怀理事会（Singapore Hospice Council，简称SHC）联合蒙巴登基层组织、本地农场及企业伙伴，举行“丰收前行”（Harvest Forward）关怀活动，通过现场派发及送货上门的方式，为区内130多名看护者送上装有新鲜食材和生活用品的Farmpack礼包。派发活动在蒙巴登民众俱乐部举行。

这项活动汇集医疗机构、基层组织、农场及企业的力量，希望让看护者感受到社区的关怀，知道自己并非独自承担照护责任。

首次收到Farmpack礼包的黄秋霞受访时说，礼包内的新鲜蔬菜都是日常所需，对准备每天的膳食很有帮助。

在她看来，看护者需要的不仅是物资支援，更是社区的理解与倾听。她说：“最重要就是关照他们，多听听看护者的心声，对看护者而言，有人聆听心声真的很重要。”

吴诗琪：爱自己才能更好照顾亲人

谈及看护者承受的“隐形”压力，蒙巴登基层组织顾问吴诗琪受访时指出，看护者在照料家人时，往往感到身心俱疲，甚至忽略自身健康。

也是蒙巴登区议员的她强调：“寻求帮助并不意味着你对家人的爱减少了，相反，懂得爱自己才能让你更好地照顾亲人。”

吴诗琪透露，蒙巴登区在提供支援时，以家庭的实际需求为主要考量，而非单靠严格的经济状况审查。基层通过义工家访、走访丧礼及邻里通报等渠道，及早发现有需要的家庭，并按个别情况提供帮助，避免遗漏需要支援的看护者。

此外，蒙巴登基层组织也与博理中学及中正总校合作，推行生命关怀技能项目，向青少年传授看护常识，培养他们对年长者的同理心。

新加坡慈怀理事会执行董事沈美霞指出，目前许多针对看护者的支援主要集中在技能培训，“我们希望能纯粹地将看护者视为看护者，肯定并感激他们每天所承担的角色与职责。”

她也呼吁公众多留意旁人的需要。无论是面对刚结束丧假重返岗位的同事，还是照顾患病家人的邻居，一句问候或一份体谅，都能为他们带来精神支持。

沈美霞说：“我们认为慈怀疗护（palliative care）与每一个人息息相关，无论是看到刚休完丧假重返岗位的同事，还是瞧见身为看护者的邻居正在困境中挣扎，甚至已经放弃挣扎。只要主动关心他们的近况，让他们感受到你的存在，知道他们身为看护者的角色受到重视，这份陪伴，就是最可贵的礼物。”