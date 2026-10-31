蔡厝港市镇理事会今年4月至6月举办首届“我爱蔡厝港”绘画比赛，获得小学组一等奖的作品《我绿意盎然又美丽的小桂林》被放大制作成壁画，展示在武吉巴督52街第524座组屋底层的墙壁上。

组屋底层摇身一变成“画廊”，一幅幅充满童趣的画作，为邻里公共空间增添色彩，也展现孩童眼中的社区风景。

绘出这幅获奖作品的是9岁的李玮宣。他居住在武吉甘柏，经常到毗邻的小桂林游玩。他通过画笔，将小桂林绿意盎然的景色呈现得栩栩如生，更发挥敏锐的观察力，将在公园游玩时看到的蚂蚁画进作品中。

他向记者介绍作品时说，自己在画作中加入心爱的宠物鹦鹉和毛绒玩具，为作品增添个人特色。

李玮宣也说，希望居民欣赏他的画作后能够更加爱护大自然，不要随意破坏环境。

李玮宣（左）在能源贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长、西南区市长刘燕玲（右）的陪同下，在壁画上留下签名。刘燕玲指出，这批“倡艺小天使”以才艺为蔡厝港社区增添色彩，也通过画作表达对环境保护、健康生活及与邻居和睦共处等课题的关心。（邬福梁摄）

李玮宣的母亲张嘉琪（43岁，畜牧经理）受访时说，丈夫偶然看到绘画比赛的消息，便询问儿子是否有兴趣参加，儿子也一口答应。

得知儿子最终夺得小学组冠军时，她既惊喜又感到骄傲。“他画得还不错，画中的元素都是他自己构想的，没想到会获得第一名，觉得他真的很棒。”

蔡厝港市镇理事会星期六（10月31日）在武吉巴督52街第524座组屋底层，正式启动“一心一艺爱蔡厝港”（Loving CCK with HeART）计划，鼓励12岁及以下的孩童通过艺术表达对居住环境的关怀，同时倡导可持续发展和健康生活，并培养他们对社区的归属感。

计划延续市镇会早前举办的“我爱蔡厝港”绘画比赛。在近600幅由学前儿童和小学生提交的作品中，共12幅作品脱颖而出，获奖小画家也成为蔡厝港的“倡艺小天使”（Little Art-Vocates）。

能源贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长、西南区市长刘燕玲是活动主宾。也是武吉甘柏单选区议员的刘燕玲说，虽然“倡艺小天使”年纪都在12岁或以下，但他们的画作充分展现对社区和家园的关爱，希望通过一笔一画，让大家热爱的家园变得更美好。

获得学前儿童组前六名的艾莎（Nur Aisha Binte Jamadil，6岁），则选择画出位于登加、以凤梨为造型的游乐场。

获得学前儿童组前六名的艾莎（Nur Aisha Binte Jamadil，6岁）选择画出位于登加、以凤梨为造型的游乐场。艾莎的母亲扎希拉（右）说，游乐场也是女儿在蔡厝港最喜欢的地方之一。（邬福梁摄）

艾莎的母亲扎希拉（Zahirah Binte Zainordin，37岁，家庭主妇）受访时说，女儿每天放学后都会到游乐场玩耍，游乐场也是她在蔡厝港最喜欢的地方之一。

扎希拉透露，女儿从3岁开始接触绘画，平时也喜欢通过画作表达自己的情绪。“女儿获奖令我十分惊喜，未来也会带她接触更多不同艺术类别，培养她的兴趣。”

市镇会将获奖作品制作成横幅和海报，张贴在蔡厝港各区的组屋底层、电梯口及其他公共空间，为邻里增添童趣。其中五幅作品也将被制成壁画，展示在蔡厝港不同组屋底层的墙壁上。