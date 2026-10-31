大巴窑西未来10年将逐步形成核心地带，受访的大巴窑居民都对此充满期待，希望有了新设施后，购物或休闲会更便利。也有居民考虑申请新组屋，继续住在熟悉的市镇里。

建屋发展局星期六（10月31日）宣布，大巴窑西将增添超过6000个以公共住房为主的住宅单位，并围绕加利谷地铁站增设商场、公园和社区设施。

建屋局答复《联合早报》询问时说，大巴窑西的发展项目将逐步落实，加利谷地铁站周边的混合用途发展项目将与区内道路、公用设施等配套基础设施的工程同步推进。

至于有关的具体发展时间表，当局将在准备就绪后公布。

公众在建屋局中心一楼展廊，了解刚宣布的大巴窑西总体规划细节。（唐家鸿摄）

未来大巴窑西会出现顺应丘陵地形而建的“山坡花园”邻里，住宅、地铁站和新商场会由中央绿谷串联起来，还会有15米宽的绿荫社区走廊，连接加利谷站和大巴窑1巷。

林妍颖（32岁，数据工程师）和丈夫四个月前刚搬入大巴窑西的预购组屋Toa Payoh Ridge。她接受《联合早报》访问时说很期待加利谷一带有新的商业设施，这样她住家附近就有更多购物和餐饮选择。

“新组屋区附近有不少咖啡店和迷你超市，但我们还是常常会到大巴窑中心购物，希望以后有了新的超市和商场，在家门口就可以满足日常所需。”

大巴窑西核心地带位于加利谷地铁站旁，周边将形成新的商业、社区和休闲设施聚集区。（建屋局提供构想图）

在大巴窑东居住约五年的王伟丞（35岁，医疗行政人员）考虑申请11月推出的大巴窑西Toa Payoh Hillside预购组屋项目。

他受访时说，他2021年准备成家时遇上冠病疫情，预购组屋供应紧张。为了不影响成家计划，他买下了一间屋契剩60多年的转售组屋。

“我们的房子刚住满五年，想换一间屋契更长的新组屋。大巴窑靠近市区，去哪里都方便。我们很希望在大巴窑西换购新房，继续住在熟悉的市镇里。”