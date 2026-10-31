早报校园首办感谢茶会 表彰积极使用平台学校与华文教师
新闻不仅是语言教学的重要素材，也是帮助学生培养好奇心和思辨能力、认识更广阔的世界的媒介。早报校园致力于与本地华文教师携手共进，为学生提供兼具可靠性与教育性的新闻资讯。
《联合早报》旗下的早报校园星期五（10月30日）在新报业中心首次举办感谢茶会，由联合早报总编辑洪奕婷和早报校园主编林心惠颁发奖项，向过去一年积极使用早报校园资讯与学习平台ZBSchools.sg的学校和华文教师致敬。
其中，中正中学（总校）将ZBSchools.sg作为培养学生逻辑思维的载体，不仅学生账号开通率名列全国前十而赢得“活跃学校奖”，学生的人均阅读篇数更是高居榜首，同时荣获“阅读卓越奖”。
针对学生专注力下降、难以整堂课静心阅读的现状，中正中学老师陈欣𤨨受访时说，据她观察，短视频适合作为教学导入，并且能激发学生自主阅读的兴趣。因此，早报校园平台以短视频配文章的设计，有效地成为了引导学生深入阅读的桥梁。
在激发阅读兴趣的基础上，中正中学的老师们还进一步设立“阅读大使”机制，促成“输入”与“输出”相辅相成的良性循环。在此机制下，高年级学生自主挑选文章、撰写导读稿，在晨读时向全校进行分享并抛出思考题；老师随后引导学生阅读原文、作答，并绘制思维导图以梳理内容脉络。
中正中学母语部主任吴依璇说：“阅读是‘输入’，学校同样注重‘输出’。这不仅能让学生梳理新闻内容与个人思路，还能促使他们在课外与他人探讨热点，养成独立思考的习惯。无论对语言学习还是日常生活，这都是至关重要的能力。”
今年学生使用人数大幅度增加的学校，也获得了“飞跃学校奖”的肯定，位于碧山的惠厉中学便是获得这个奖项的五所学校之一。
ZBSchools.sg成备课与授课重要工具
惠厉中学母语科主任林友雯说，ZBSchools.sg已成为学校教师备课与授课的重要工具。她指出，平台自带的生字查询、汉语拼音和语音朗读等功能，免去教师四处搜整材料的繁琐流程。特别是在协助中四学生准备口试与议论文写作时，网站涵盖的多元时事话题提供了鲜活素材。
此外，早报校园推出的华语谈话节目《Teen你敢敢说》，也成为激发学生开口表达的得力抓手。陈文雅老师说，不少学生平时缺乏表达自信，而节目中同龄人自然、流畅的发言起到示范作用。“学生看到同龄人自信表达，自己也更有勇气尝试和突破，迈出关键的第一步。”
在教育部、义安公司与新报业媒体共同推出的“新闻在指尖”计划下，全国中学生自2022年起都获得免费的早报校园网站ZBSchools.sg账号，可畅享各种专门针对学生华文程度与兴趣爱好制作的内容。所有华文教师也可以免费使用早报网全站内容，将新闻资讯用于课堂之上。
林心惠说，早报校园将继续加强与华文教师的合作，制作更多适用于教学的新闻素材，ZBSchools.sg网站明年也将迎来新一轮优化，为师生提供更好的用户体验。
她说：“学习是一个终身的追求。我们希望把新闻转变成青少年容易消化、理解的内容，挖掘并探讨更多中学生感兴趣的课题。通过新闻，学生不仅能提升语言能力，更能培养好奇心、思维能力和媒体素养，在未来步入社会时，能从容地应对各种复杂的问题与挑战。”