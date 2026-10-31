新闻不仅是语言教学的重要素材，也是帮助学生培养好奇心和思辨能力、认识更广阔的世界的媒介。早报校园致力于与本地华文教师携手共进，为学生提供兼具可靠性与教育性的新闻资讯。

《联合早报》旗下的早报校园星期五（10月30日）在新报业中心首次举办感谢茶会，由联合早报总编辑洪奕婷和早报校园主编林心惠颁发奖项，向过去一年积极使用早报校园资讯与学习平台ZBSchools.sg的学校和华文教师致敬。

在感谢茶会上，早报校园团队与老师们就教学实践与早报校园平台的使用展开深入交流。（陈斌勤摄）

其中，中正中学（总校）将ZBSchools.sg作为培养学生逻辑思维的载体，不仅学生账号开通率名列全国前十而赢得“活跃学校奖”，学生的人均阅读篇数更是高居榜首，同时荣获“阅读卓越奖”。

针对学生专注力下降、难以整堂课静心阅读的现状，中正中学老师陈欣𤨨受访时说，据她观察，短视频适合作为教学导入，并且能激发学生自主阅读的兴趣。因此，早报校园平台以短视频配文章的设计，有效地成为了引导学生深入阅读的桥梁。

中正中学（总校）全校积极使用早报校园网站，获颁“活跃学校奖”和“阅读卓越奖”两个奖项。《联合早报》总编辑洪奕婷（左）将奖项颁发给中正母语部主任吴依璇。（陈斌勤摄）

在激发阅读兴趣的基础上，中正中学的老师们还进一步设立“阅读大使”机制，促成“输入”与“输出”相辅相成的良性循环。在此机制下，高年级学生自主挑选文章、撰写导读稿，在晨读时向全校进行分享并抛出思考题；老师随后引导学生阅读原文、作答，并绘制思维导图以梳理内容脉络。

中正中学母语部主任吴依璇说：“阅读是‘输入’，学校同样注重‘输出’。这不仅能让学生梳理新闻内容与个人思路，还能促使他们在课外与他人探讨热点，养成独立思考的习惯。无论对语言学习还是日常生活，这都是至关重要的能力。”

中正中学（总校）凭借学生账户开通率名列前茅荣获“活跃学校奖”。在接受采访时，陈欣𤨨老师（左）、吴依璇主任和范丽君老师分享了中正总校的“阅读大使”机制，通过早报校园平台上的文章，培养学生独立思考的习惯。（陈斌勤摄）

今年学生使用人数大幅度增加的学校，也获得了“飞跃学校奖”的肯定，位于碧山的惠厉中学便是获得这个奖项的五所学校之一。

ZBSchools.sg成备课与授课重要工具

惠厉中学母语科主任林友雯说，ZBSchools.sg已成为学校教师备课与授课的重要工具。她指出，平台自带的生字查询、汉语拼音和语音朗读等功能，免去教师四处搜整材料的繁琐流程。特别是在协助中四学生准备口试与议论文写作时，网站涵盖的多元时事话题提供了鲜活素材。

惠厉中学凭借显著提升的新账号激活率荣获“飞跃学校奖”。奖项由《早报校园》主编林心惠（左）颁发，惠厉中学林友雯老师代表学校领奖。（陈斌勤摄）

此外，早报校园推出的华语谈话节目《Teen你敢敢说》，也成为激发学生开口表达的得力抓手。陈文雅老师说，不少学生平时缺乏表达自信，而节目中同龄人自然、流畅的发言起到示范作用。“学生看到同龄人自信表达，自己也更有勇气尝试和突破，迈出关键的第一步。”

在教育部、义安公司与新报业媒体共同推出的“新闻在指尖”计划下，全国中学生自2022年起都获得免费的早报校园网站ZBSchools.sg账号，可畅享各种专门针对学生华文程度与兴趣爱好制作的内容。所有华文教师也可以免费使用早报网全站内容，将新闻资讯用于课堂之上。

林心惠说，早报校园将继续加强与华文教师的合作，制作更多适用于教学的新闻素材，ZBSchools.sg网站明年也将迎来新一轮优化，为师生提供更好的用户体验。

她说：“学习是一个终身的追求。我们希望把新闻转变成青少年容易消化、理解的内容，挖掘并探讨更多中学生感兴趣的课题。通过新闻，学生不仅能提升语言能力，更能培养好奇心、思维能力和媒体素养，在未来步入社会时，能从容地应对各种复杂的问题与挑战。”