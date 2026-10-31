在确保食品进口多元化及储备关键食品的同时，新加坡大力推动本土生产，以稳定食品供应。黄循财总理呼吁国人支持本地农产品，协助增强新加坡的粮食安全。

黄总理星期六（10月31日）中午在YouTube平台上载一段视频，内容是他日前与文化、社区及青年部兼永续发展与环境部高级政务次长吴函燕一同到德光岛东岸，走访百美水产养殖（Prime Aquaculture Sea Farm）的深海鱼场。

黄总理在视频中强调，维持粮食安全对新加坡至关重要。新加坡的粮食几乎全靠进口，因此会持续从不同来源进口食品，以及储备关键食品。

与此同时，本地农场扮演非常重要的角色，通过本土生产为新加坡增添额外的食品韧性。政府正在与本地农场合作，协助它们增强能力、提高生产效率，并扩大生产规模。

“我们每个人都可以尽自己的一分力，尽可能支持本地农民、选择本地农产品。每一分努力都有助于提升新加坡的粮食安全。”

百美水产养殖的运作始于2018年7月，目前设有213个养殖网箱。视鱼类而定，每个网箱可容纳6000条至1万条鱼。幼鱼来自公司开设在吉胆岛（Pulau Ketam）的鱼苗孵化场。吉胆岛位于乌敏岛的南边。

据鱼场助理主任何家昇介绍，从员工起网捕捞、把鱼放入冰水中休眠，再把它们放置在冰块上送到渔港，整个流程所需时间少于24小时。

鱼场育苗费用大 政府承担鱼卵研发成本

在参观期间，黄总理了解到食用鱼的养殖过程及鱼场的日常运作，像是如何通过自动化程序更好地进行喂鱼工作。鱼场的幼鱼存活率介于30%至40%，让黄总理有些意外。

何家昇说，目前可使用于水产养殖业的最佳技术是生物科技，而海水养殖中心（Marine Aquaculture Centre）繁殖的鱼卵素质高、生长速度快，抗病能力也强，有助于提升存活率。吴函燕指出，政府承担了鱼卵研发工作方面的成本。海水养殖中心隶属新加坡食品局。

黄总理了解到育苗的费用占了鱼场运作成本相当大的一部分，而这是一个关键环节，因为育苗成果关乎养殖的鱼是否健康及供应的稳定性。

尽管鱼场自己孵化鱼卵的费用，比从邻国输入幼鱼来得高，但性价比也较高，因为存活率更高，饲料转化率（feed conversion rate）也更理想。饲料转化率越理想，意味着用更少的饲料能长出更多的鱼肉，有助于降低成本。

黄总理提问政府能否提供援助，以协助鱼场进一步开发海外市场。对此，百美水产养殖的公司主管陈永毅透露，食品局近期带领来自中国和欧盟的考察团到鱼场参观。

鱼场招待黄总理享用午餐，准备了鲈鱼、龙虎斑、金鲳和红鲷鱼。