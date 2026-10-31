政府将拨款15万元作为“微型资助”计划的资金，鼓励青年启动自己热衷的社区项目，每个项目可获得最高1000元资助来落实解决方案。这是“新加坡青年计划”（SG Youth Plan）下的内容之一，政府未来五年将通过国家青年基金拨出2000万元，在计划下支持多达3000个项目，鼓励青年积极回馈社会。

能源、贸易及工业部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲，星期六（10月31日）出席了本地青年行动市集“Impact, IRL”活动。活动汇聚约2440名青年，超过350个青年团队在活动上提出自己的构想和项目，并聚焦于社区的需求和解决方案。

刘燕玲在致辞时宣布，全国青年理事会将推出“微型资助”（Microgrant）计划，降低青年开展项目的门槛。青年只需通过简单的申请程序，就有机会获得最高1000元资助，为自己关心的社会议题，创造有意义的社会影响。

她鼓励有想法的年轻人采取行动。“要为社会带来改变，不一定要从宏大的事情开始。只要留意到某种需求、产生一个想法，并采取第一步行动来解决问题，就能带来改变。”

除了发起项目，青年和广大公众也可以通过捐款的方式为公益事业提供资金。

全国志愿服务与慈善中心（NVPC）在活动上推出微额捐款（Micro-giving）计划，为希望支持现有公益事业的青年，提供另一种便捷的参与方式。目前有19家指定慈善机构可以接受最低1元的捐款，明年起会进一步扩大至更多慈善机构。

公众可以通过giving.sg向参与计划的慈善机构捐款，即便是1元，也可以积少成多发挥更大的作用。

刘燕玲说：“长远来看，我们希望捐赠者能将定期捐款培养成一种生活习惯。对社会而言，我们也希望看到每个人的捐赠汇聚起来，发挥更大的作用，因为捐给慈善机构的每一块钱都很重要。”

报告：本地青年有意愿参与捐赠 40%会参与捐款

全国志愿服务与慈善中心的“2025年全国捐赠研究青年报告”（National Giving Study 2025 Youth Report）显示，本地青年有意愿参与捐赠，且有40%的青年会参与捐款。

研究还显示，捐赠行为会受到社交环境的影响，并会在互动中得到强化。随着年龄增长，青年的捐赠方式也会从最初以实物捐赠为主，逐渐转向捐款。

全国志愿服务与慈善中心总裁苏钊耀说：“无论是贡献时间、技能，还是通过giving.sg捐出区区一块钱，这些小小的善举都能帮助我们培养受用一生的习惯。从现在开始培育下一代的捐赠者，我们也在为新加坡未来建立更强大的捐赠文化。”