巴士车长、列车维修员等交通从业员往往因工作时间长、作息不规律，身心压力可能影响生活。全国交通工友联合会为这些工友推出多项福利，包括提供5元一次的心理辅导、扩大奖助学金计划，以及在六个车厂设置24小时热食贩卖机，方便轮班工友用餐。

全国交通工友联合会（NTWU）配合45周年庆，于星期六（10月31日）发文告宣布，为保障会员和广大交通工友身心健康，决定推出多项福利计划。

其中，为帮助工友应对工作和个人生活中的挑战，联合会与善友辅导中心（Shan You Counselling Centre）合作，为工会会员提供三次专业心理辅导，每次时长60分钟至90分钟，一次收费5元，比60元到90元的原价低很多；会员若要报名，可致电67430822联系工会，或者扫描工会发在社交媒体上的海报二维码。

为了让交通工友在清晨和深夜也能吃上热食，六个车厂最迟在明年第三季度将设置全天候自动贩卖机“友聚24小时”（Kaki 24hr）；贩卖机售卖热食、小吃、饮料或补充日常必需品，预计可惠及超过3000人。

第一台这样的自动售卖机10月26日已在东海岸巴士车厂启用。未来五年，全国交通工友联合会食堂也将陆续更新，升级为“友聚站”（Kaki Point）。

联合会今年也扩大奖助学金计划，共有234名会员子女获得资助，比去年的171人增加约37%。资助总额也从去年的7万6750元增至今年的10万8025元，增加近四成。

文告还说，电动车、自驾车和人工智能的发展将重塑交通业岗位和所需技能，联合会将持续与劳资政三方合作伙伴、政府和雇主紧密合作，在转型过程中顾及交通工人的诉求，确保他们掌握相关技能，并拥有转到新岗位的发展机会。