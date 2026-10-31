新加坡之所以特别，是因为不强行把不同文化融合为一，而是鼓励不同文化相互交流，促使蓬勃发展。

总理兼财政部长黄循财星期六（10月31日）在新加坡印度艺术协会（Singapore Indian Fine Arts Society）的新校区落成典礼上致辞时这么说。他以这个协会为例说，希望协会能接触更广大的新观众，因为所有新加坡人都应该能欣赏到印度古典艺术之美及其丰富内涵。

“这一点在新加坡尤为重要，因为我们是不同文化和传统的交汇点。每个社群都有各自的文化遗产，但我们希望新加坡人能放眼自身社群之外，对其他社群的文化与传统产生兴趣。”

黄总理强调，新加坡多元文化的独特之处在于不试图抹杀差异，也不试图将所有文化融合为单一文化。“相反的，我们为不同文化的蓬勃发展创造空间，并鼓励它们互动、相互影响，并丰富彼此。”

新加坡印度艺术协会成立初期的目的之一，是确保在新加坡出生的新一代印族同胞，与他们的文化根源保持联系。黄总理说，这项使命在今天仍具有意义。

不过，如今的世界已经很不一样。年轻人只须轻轻点击一下手机，就能看见全球各地的艺术家和演出。他们的艺术品味和所受影响，自然会比前几代人更多元化。

“有些人可能担心，我们的年轻人在不同影响的冲击下，可能会对自身的文化传统失去兴趣。但我认为我们不必这么想。我们的挑战不是让年轻人与新影响隔绝开来，而是为他们打下更坚实的根基，让他们能自信地融入这个新世界。”

在谈及文化传承时，黄总理指出，传统与创新并非互相对立。人们继承的传统是以前的艺术家从前辈学习后，经过不断尝试与调整的创新成果。因此，充满活力的传统必须兼具传统元素和创新元素。