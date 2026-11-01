到中国野炊、做陶瓷、独立下单点奶茶……这些都是学习华语的方式，也是越来越多本地家庭的选择。有游学营业者透露，参与中国游学营的新加坡家庭倍增，成了参与这些活动的主要海外生源地。

今年5月，37岁的律师郑宁馨通过本地游学机构，带着4岁的女儿和不到2岁的儿子前往北京参加游学营。

这个游学行程没有课室，而是一家人一起骑马、钓鱼野炊、逛野生动物园等。这种纯粹的“沉浸式玩耍”带来了意想不到的学习成果。

郑宁馨说，回国后，女儿不仅更主动开口说华语，还学会了一点俏皮的“京腔”，不时会脱口而出来一句：“那是啥？”

郑宁馨一家人喜欢骑马，所以这是行程中必不可少的一环。（受访者提供）

郑宁馨坦言，自己从小修读高级华文，成绩也不错，但在女儿1岁时，她想给孩子读幼儿华文绘本，却发现竟然觉得吃力，更别提用华语进行日常沟通了。“那一刻，我突然意识到，我不想让女儿重蹈我的覆辙。”

一周的游学营毕竟短暂，郑宁馨知道，孩子进入小学后，纯英语的大环境对于激励孩子多用华语会是更大的挑战。“有朋友把孩子送进知名的全华语幼儿园，但孩子们私底下依然用英语交流，只跟老师说华语。”

同是37岁的全职母亲姗，也曾两度带着7岁、5岁和2岁的三个女儿前往北京游学。她认为，语言与其他学科不同，7岁前是掌握一种语言的黄金期，因此必须尽早激发孩子们对华语的兴趣。

“有了真实的语境，很多原本听不懂的话突然就能听懂了。比如钓鱼和野炊时，我就自然学会了‘鱼鳞’这种平时根本不会特意去学或者用的词。”

本地游学团“童行世界游学”创立于2024年。据创办人陈俐敏（32岁）介绍，目前每年大约只规划六趟旅程，每次最多接待五个兴趣契合的家庭。

参与中国游学营的新加坡家庭和当地教师一起动手做糖葫芦。（童行世界游学提供）

陈俐敏说，有关行程根据孩子的兴趣设计，父母须陪同参加。“父母们的华语不需要多完美，重要的是和孩子一起学。有了家人一同参与，孩子在日常生活中使用这门语言的机会就会更多。”

她说，华文也是她求学时最差的科目，成为母亲后更因为自认水平不够而不想跟孩子说华语。为了给孩子创造更多真实的华语生活场景，她开始带孩子在旅行中实践，后来发现许多家庭也有同样的情况，她便萌生了创办游学团的想法。

到中国北京参与游学团的孩子和当地做豆腐的师傅一起磨豆。（童行世界游学提供）

她发现，像她这样的新生代家长开始反思曾经接受的华语教育模式。许多人当年为了应付考试而学习华文，成年后反而不敢开口。有了孩子之后，难免会自我反思是否要让孩子也像自己一样。

“如果能让孩子最快乐的一些童年记忆跟华语有关，那么这门语言的意义将远远超出一个他们必须学习的科目。”

中国语言机构：新加坡家庭报名量大增

创办近20年的中国对外汉语教学机构That’s Mandarin告诉《联合早报》，国际夏令营报名数据显示，来自新加坡家庭的咨询和报名量在过去三年显著增长，从2024年的10人增长至2025年的22人，今年至今已有38人。

在国际夏令营中，参与的新加坡孩子占约7%，多数是10岁至13岁。That’s Mandarin的负责人说：“这反映了新加坡家长愈发关注让孩子在真实的中文语境中学习和使用语言。”

从他们接触到的新加坡家庭来看，相较于单纯追求考试成绩，家长更重视孩子能不能把学到的华文真正用起来，更自然、主动地开口对话。

“孩子在学校学习中文，和在真实环境中使用中文是两种不同的体验。来到中国后，可以在真实环境中使用刚学到的中文，并获得即时反馈。这种体验是单纯在课堂学习比较难获得的。”

总部在上海的GoEast（歌易中文）为全球成人与儿童学员提供在线和线下华文课程，也开办语言夏令营和冬令营。

这家机构的K12校区经理、夏令营负责人段晓晖告诉《联合早报》，据观察，国际夏令营的整体海外咨询量三年来逐年翻倍，今年新加坡的增幅尤其明显，从2024年和2025年的三组左右增加到了今年的18组，是最主要的海外生源地之一。

GoEast（歌易中文）说，新加坡已成为学校最主要的海外生源地之一。（GoEast（歌易中文）提供）

“其实新加坡家庭对中文学习一向很重视。在我们的线上中文课程中，新加坡一直是海外最主要的生源地之一，在20多个国家和地区里长期位居前列。”

段晓晖也观察到，新加坡家长参加夏令营的主要动力不是成绩，也不完全是文化寻根，而是希望孩子把华文从科目变成实用的语言。

“这在咨询阶段就很明显。新加坡家长问得最多的问题是：除了上课，孩子课后有没有真实的中文环境可以练习？他们关心的是孩子愿不愿意、敢不敢开口。”