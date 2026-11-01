翡珑山新殡仪馆综合大楼的建造工程两度延期后，最新的竣工和投运时间表是2027年。本地殡仪馆空间有限，启用后料有助缓解持续上升的丧礼空间需求。

国家环境局答复《联合早报》询问时证实，翡珑山新殡仪馆综合大楼（Mount Vernon Funeral Parlour Complex）的建造工程仍在进行，预计本季度可取得临时入伙证，2027年投入运作，比最初计划迟约三年。

2013年，政府配合开发比达达利新镇的计划，宣布拆除阿裕尼路上段的翡珑山骨灰瓮安置所和两个私营殡仪馆。

翡珑山新殡仪馆综合大楼就建在翡珑山骨灰瓮安置所和殡仪馆的原址，但占地缩小至1.1公顷，范围是原来两设施的大约七分之一。

翡珑山新殡仪馆综合大楼将采用自然色调，屋顶和庭院空间也将有园景设计等，以融入周围的地形和绿意盎然的环境。（建屋局构想图）

新楼受疫情影响两度展延 预计明年投入运作

新楼2021年下半年动工，原定2024年竣工，因受冠病疫情影响，时间表后挪至2025年，如今再延至2027年。环境局受询时说，2025年的竣工时间表只是当年的初步估算。

根据规划，新综合大楼将有12个停灵处、两个遗体防腐处理室和两个礼体净身室。大楼也有七个商店铺面，包括一个餐饮店，为丧属和访客提供便利。

新楼2021年下半年动工，原定2024年竣工，工程受冠病疫情影响，竣工时间表延至2025年。如今竣工时间表再度延后，预计2027年启用。（白艳琳摄）

殡葬业者生命里程纪念集团总监黄志坚受访时说，本地的殡仪馆空间有限，翡珑山新殡仪馆综合大楼两度延期完工，意味着这几年的需求高峰期，治丧地点选择不多，对于不想选择组屋楼下等地方的丧属更是如此。新殡仪馆综合大楼将可提供更多选择，并缓解殡葬业者的运营压力。

“我们也希望新楼可以为丧属提供庄重舒适的环境，同时让殡葬业者可以高效地工作。”

环境局预测，到了2040年代，本地年均逝者将增至约4万人，对比2025年的大约2万6500人，增幅约51%。建设翡珑山新殡仪馆综合大楼是应对未来需求的策略之一。

环境局2019年宣布，将在宏茂桥63街靠近新捷运巴士车厂一带、武吉巴督23街工业区一带、万礼路靠近现有的万礼骨灰瓮安置所一带，以及兀兰工业园E8区一带，设立新的殡仪馆。

其中，兀兰工业园E8区的“兀兰永念堂”（Woodlands Memorial）已于2023年投入运作。至于其他三处，环境局受询时说：“启用日期会在准备就绪时公布。”

绿葬需求逐年上升

绿葬需求正逐年增加，截至8月底，今年已有1900份申请，高于2022年全年的数量。图为丧属准备把离世亲属骨灰撒入清心园。（档案照片）

环境局的统计显示，本地的绿葬需求逐年上升，从2022年的1600份申请，增至2025年的2500份。今年截至8月底，已有1900份申请。目前，本地有两个骨灰撒土专属设施，即万礼北火化场的静心园（Garden of Serenity）和蔡厝港坟场的清心园（Garden of Peace）。

黄志坚说，随着我国人口持续老龄化，以及社会对殡葬观念持续改变，人们对于告别和纪念离世亲人的形式要求更多元，对绿葬的接受度和需求也日益增大。丧属选择绿葬主要考量包括它环保简约、费用低、逝者意愿，以及省却后人维护实体骨灰龛位或墓地的责任。

“但一些家庭仍倾向有实体的纪念场所，有骨灰龛位就有个具体地点让家属前往表达敬意和追念。这对于遵循华人传统或信奉佛教和道教的家庭尤其重要。”

黄志坚也提到，除了建设基础设施，让公众对殡葬有一定了解也很重要。“许多丧属往往到亲人离世后，才知道有绿葬等其他选择。若能够尽早把握明确的信息，家属之间就可及早讨论，提前做出适当选择。”