黄匡毅（左三）参加“科技专业人士的一天”职业体验活动后，对未来在科技领域的发展方向有了更具体的想法。他目前考虑专攻云端计算。（全国青年理事会提供）

面对未来职业选择，不少青年并非没有方向，而是缺少亲身了解不同工作的机会。去年约有8800名青年和学生参加全国青年理事会的职业体验活动，其中78%在活动后，对未来可能发展的职业方向有了更清晰的认识。

青理会回复《联合早报》询问时说，今年1月至9月已提供8000个职业体验活动（Job Tasters）名额，其中超过2000个由公共部门提供。

青年可根据个人兴趣，通过青理会的Discover平台查看及报名相关职业体验活动，形式包括培训、跟班学习（job shadowing）、职业人物图书馆及座谈会等。参与者除了能通过活动了解不同职业，也有机会建立人脉、打破对相关行业的误解，并减轻规划未来的焦虑。

对于已经确定大方向的年轻人，职业体验也能帮助他们进一步思考未来要往哪个具体领域发展。

根据新加坡青年计划（SG Youth Plan），青理会将继续扩大职业体验活动规模，并与公共、私人及社会领域的更多机构和企业合作。从2030年起，这项计划每年将提供多达3万个职业体验名额，涵盖14个领域及41个行业。

约34个行业提供职业体验活动名额

截至今年8月，共有34个行业提供职业体验活动名额。名额较多的行业有资讯科技、金融服务、艺术、公共服务和教育等。学生报名较多的行业则包括资讯科技、公共服务、医疗保健、金融服务及教育。

青理会希望未来能增加医疗保健、金融服务、环境与可持续发展及工程等领域的职业体验名额。

23岁的黄匡毅目前在新加坡理工大学修读计算机科学，今年升上大二。他参加“科技专业人员的一天”职业体验活动后，对未来在科技领域的发展方向有了更具体的想法，考虑专攻云端计算。

他受访时说，活动期间，他与两名科技行业人士交流，其中一人分享的经历也让他印象深刻。

这名科技业人士创办的公司几年前曾陷入困境，后来因为他在职场社交平台LinkedIn发布的一则贴文，引起另一家公司的首席执行官注意。对方进一步了解他的产品后决定投资，帮助公司渡过难关。

黄匡毅说：“我以前一直觉得LinkedIn只是一个比较正式的社交媒体，主要给职场人士用，没想到一则贴文可以带来这么大的影响。”

他说，今后会更认真经营自己的社媒账号，也不会再因为担心别人眼光而不敢在平台上展示自己。

20岁的周俊良完成国民服役后将到新加坡国立大学修读药学与制药科学系。他说在服役期间有更多时间重新思考未来，也进一步确定了对医疗保健领域的兴趣。

参加职业体验活动时，他走访了国立健保集团医疗保健创新中心的医疗人才加速平台、陈笃生医院综合医疗护理中心，以及社会企业新援（SG Assist）旗下的爱家生活室。在接触不同岗位后，他更确定自己希望从事前线病人护理，直接与病人接触，了解他们的需要，并提供个性化护理。

“亲眼看到医疗专业人员能够对一个人的生活产生影响后，我更加确定，这就是我认为有意义、也能让我获得满足感的工作。”

周俊良说，过去不知道应该向谁询问，或从哪里找机会了解这个行业。“职业体验让年轻人有机会直接接触不同工作环境，缩短摸索职业方向的过程”。