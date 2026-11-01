公寓管理委员会把使用了22年的传统门禁卡和停车感应器，改为高科技人脸识别与车牌识别系统，遭两名业主申诉，指新系统对不使用智能手机者、年长，以及注重隐私的住户造成实际影响，改变系统实属共有物业“增建与改变用途”，须经特别决议批准。

这项申诉结果被分层地契局全盘驳回。当局认定旧系统年久失修、零配件供应不稳定，管委会引入新系统并不构成《建筑（分层地契管理）法令》所指的“增建与改变用途”，而纯属履行“维修、维护与合理更换共有物业”的法定职权，故无须特别决议批准。

特别大会表决通过 允许新旧门禁系统并存

今年6月20日，管委会召开特别大会表决，是否让旧门禁卡继续使用至系统故障或直至供应商规定的使用寿命期满，最终获92.41%支持票，形成新旧系统并存的局面。

这意味着，不愿使用人脸识别的住户仍可继续刷旧卡，直至旧系统故障或使用寿命期满。至于额外耗资10万元为新系统制作实体卡的提案，则仅获2.1%支持，未获通过。

本案申请人为黄德顺和沈贞兰，答辩人是怡馨苑（The Gardens at Bishan）公寓管委会。

根据判词，新系统安装之前，怡馨苑22年来都使用传统实体门禁卡和停车感应器。近年来停车感应器却不时失灵，整个门禁系统也多次出现故障，替换零配件愈发困难。

2025年底，公寓旋转闸门的读卡器损坏后，供应商告知零配件供应已不稳定，多数情况实际上已不再生产。原有门禁卡也易被复制或转让，存在保安隐患。

管委会约于2024年11月装置了新的iCondo平台，结合人脸识别与访客及住户管理系统。住户可刷脸，或通过已注册手机的蓝牙或二维码进出公寓；访客车辆则可预先登记车牌，系统也会记录车辆进出，并在访客抵达时向住户发送通知。新系统更安全有效且节省人手。管委会成功为新系统申请到政府津贴，也是地契局认定提升系统的决定确实符合常识与实用考量的因素之一。

管委会原定2026年1月1日起全面停用旧门禁卡，却引发部分业主不满。黄德顺和沈贞兰随后向分层地契局提出申请，要求管委会在取得所需的批准前，不得继续以新系统永久取代旧系统。

两人指出，从旧式实体卡改为结合人脸识别及手机应用的系统，并非简单的“同等替换”（like-for-like replacement），因新旧两套系统在技术、功能和进出方式各方面均有明显差异，对不使用智能手机、注重隐私、偏好非生物识别方式，或较年长的住户，都造成了实际影响。

他们认为，新系统属于法令所指的，对共有物业的“增建、改进、改动或改变用途”，须事先在大会上征求特别决议批准，管委会无权单方面决定。

地契局则指出，新系统虽然采用不同且更先进的技术，核心功能仍与旧系统等同。考虑到旧系统频频故障、零配件供应不稳定，管委会无须继续采用同等落后的技术来替换。

此外，人脸识别和手机应用更便利安全，这都属于科技演进带来的附加改善，并非得依据法令征得特别决议批准的改进。

不过，地契局也认为，管委会在旧系统还未完全失灵前就宣布停用，“并无必要”，加上新旧系统更替，对年长住户来说的确是项挑战，因此，即使裁定申请人败诉须付讼费，也酌情调低金额，规定两名申请人只须支付管委会3500元讼费。（人名译音）