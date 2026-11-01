陈笃生医院计划在未来一年至两年内，逐步将现有的数千套住院服替换为由可回收材料制成的新款住院服，让淘汰的衣物日后也能回收再利用，减少送去焚烧的废弃物。

医院每月约有6000名病患住院。住院服须频繁清洗和高温消毒，平均每月有100多件衣裤因老旧而被淘汰，最终与其他垃圾一同焚烧。由于现有住院服采用混纺布料，棉与聚酯纤维（polyester）难以分离，回收利用也面临困难。

为让旧衣“重获新生”，医院与本地环保材料起步公司Lumatera合作，研发既能满足医疗用途、又便于回收的新款住院服，供医院2200个床位使用。

Lumatera创始人曼格拉（Saurabh Mangla）接受《联合早报》采访时说，新款住院服采用再生聚酯纤维材料制成，同样能承受感染控制所需的高温清洗，符合现有住院服的使用标准。

他解释，若只考虑穿着感受和回收利用，全棉布料无疑是最理想的选择，但住院服每次使用后，都须经过摄氏70多度的高温清洗消毒，纯棉材质在反复高温处理后容易变形，难以长期使用。相比之下，聚酯纤维比棉布更能承受反复高温清洗，也可在回收处理后重新制成衣物。

他说：“我们仍处于初步估算成本的阶段，目标是尽可能接近现有住院服的成本。”

陈笃生医院护理部副主任苏国庆说，医院与Lumatera已制成新款住院服样品，接下来两个月还会设计另外两款，之后将安排病患试穿，根据反馈确定款式和替换方案。

陈笃生医院一名员工（中）10月28日试穿以再生聚酯纤维制成的住院服样品，医院护理部副主任苏国庆（右）与Lumatera创始人曼格拉（左）在旁讨论。（曾坤顺摄）

他指出，项目仍处于材料和样品测试阶段，设计尚未定案。如果试用结果理想，希望日后能推广至全国，甚至亚细安以外的地区。

虽然病患试穿尚未开始，一些公众得知计划后都表示支持。

63岁的环保建材业者苏世年说：“医院采用可回收利用的住院服，是个不错的想法……因为有些人对某些布料会过敏，只要试穿阶段确认不会影响皮肤，这个计划就可行。”

餐饮业帮工薛秀美（72岁）说：“丢掉旧衣服很浪费，如果人造材料能经得起高温消毒，就没有问题。”

陈笃生医院现有住院服与新款样品的颜色和款式虽不同，手感都较为顺滑。图为医院员工向《联合早报》记者展示现有住院服。（曾坤顺摄）

陈笃生医院与Lumatera10月28日签署协议建立战略合作伙伴关系，共同推进未来可持续病房建设。根据合作计划，双方将携手评估、试行并应用医疗领域的新型环保材料，以减少废弃物、降低碳排放及提升资源利用效率。

除了住院服，双方也计划以同类再生材料制作病房隔帘和被子等纺织品。

陈笃生医院与Lumatera计划采用再生材料，制作病房隔帘等纺织品。（曾坤顺摄）

医用消耗品也是合作重点。陈笃生医院每月使用超过250万片各类清洁和消毒湿巾，双方因此也开发了以植物纤维为原料、可生物降解的酒精湿巾、病患护理湿巾和纸质清洁垫。

陈笃生医院隶属国立健保集团。集团10月底举行首届可持续发展周活动期间，与国立大学医学组织及新保集团共同承诺，在维持病患护理质量的同时，减少医疗服务对环境的影响。

三大公立医疗集群也承诺探索低碳临床替代方案、减少不必要的检查和治疗，并加强医疗废物分类，推动不锈钢、布料及塑料等材料的回收利用。