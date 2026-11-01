南洋施氏公会迎来成立80周年，以特刊、人工智能（AI）历史短片、新网站等多元方式留存历史，让后辈清晰读懂先辈来时路，同时举办盛大庆典晚宴与世界宗亲联席会议，凝聚海内外力量，为百年基业续写新篇。

庆典晚宴以“施氏同心，八秩情深”为题，星期六（10月31日）在乌节希尔顿酒店举行，邀请560名海内外宾客出席，主宾为律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆。晚宴前，公会成功协办世界临濮施氏宗亲总会第20届第五次理监事联席会议，促进各地宗亲交流，增进彼此情谊。

南洋施氏公会主席施能辉受访时说：“我们希望通过这次庆典，让大家看见公会80年来的发展成果，以及历代宗亲的付出与贡献。”

南洋施氏公会庆祝完80周年庆后，理事们将携手迈向百年征程。左起为副财政施世昌、副主席施建宗、会务顾问兼永久荣誉主席施湧海、主席施能辉、总务施忠平、交际施心强和英文书施沧源。（特约陈福洲摄）

公会为此推动三项兼具纪念与长远意义的项目：整理会史记录宗亲人物故事、设立官方网站推动会务数码化、制作80周年历史回顾短片。

其中，公会的历史资料与宗亲人物故事收录于80周年纪念特刊。参与制作这一项目的公会英文秘书施沧源表示：“这些故事值得记录、值得传承，让更多人认识我们的先辈，从而认识我们的公会。”

相关内容也发布在今年8月底上线的公会官网。施沧源说：“网站上线至今，已有两名施氏宗亲看到后联系我们，其中一名年轻人已成功加入公会。”

公会还推进会务资料电子化与集中管理。会务顾问兼永久荣誉主席施湧海笑言：“早年照片与资料多存放在软盘、光碟或U盘，原以为可长久保存；没想到多年过去，有的遗失，有的已无法使用。” 公会将逐步把会议记录、历年活动影像及重要文件整理为系统化电子档案，便于查阅传承，也降低珍贵资料随时间或人事变动而散失的风险。

除了系统归档，公会也在晚宴上特别放映80周年历史回顾短片，以珍贵照片结合AI技术，重现先辈南来谋生的场景，重温公会创立与发展的历程。

筹备工作自去年12月启动，率先规划纪念特刊编务；今年3月成立工作小组，以线上群组协调，每两周商讨筹备事宜，跟进工作进度。施能辉说：“‘施氏同心’不只是口号，而是筹委们以实际行动展现出来的团结、信任与相互扶持。这份跨越年龄与资历的合作精神，是公会最宝贵的传承。”

时隔十年再办大庆，施能辉表示公会活动日渐丰富多元，以凝聚宗亲、服务宗亲为核心方向；常年聚餐、颁发助学金之外，更办新春团拜、家庭日、海外出行，让不同年龄层宗亲有更多相聚交流的机会，也让宗亲情谊在日常互动中不断加深。

回望来路，清末民初，施氏宗亲陆续南来新加坡谋生。彼时不少人是单身劳工，生计艰难，宗亲之间合租居处、互相照应。二战结束后，随着越来越多施氏宗亲在新加坡定居，凝聚宗亲、共谋发展的需要日益迫切。1946年，四名宗长发起筹组南洋施氏公会；翌年，公会租用直落亚逸街125号作为会所，宗亲组织由此落地生根。

1978年，公会购下会所，并于1992年完成重建。目前，公会共有192名会员。会所一楼和二楼出租，租金收入用于补贴会务运作，为公会提供稳定的经费来源。施能辉说：“我们每个月都有租金收入，不必再向会员募捐。未来也考虑购置产业，作为投资或供会员使用。”

迈向百年征程，施能辉希望公会继续稳健务实地推动会务，吸引年轻宗亲参与，培养未来接班人，让公会薪火相传。与此同时，公会正探讨为有意创业的会员提供共享办公空间，降低年轻宗亲创业门槛，助力他们迈出第一步。