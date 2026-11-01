警方、数码发展及新闻部、隶属政府科技局的开源科技部，以及资讯通信媒体发展局星期天（11月1日）联合发布文告，宣布上述消息。警方也成为本地首个启用统一来电显示号码的政府机构。

文告指出，今年1月至9月，本地发生至少1310起冒充警员的诈骗案，造成至少5330万元损失。

相比之下，去年同期涉及冒充本地政府官员的诈骗案至少有3380起，损失金额达1亿8260万元。其中，冒充警员的诈骗案至少1010起，损失金额达6140万元。

目前，政府机构拨打对外电话时，使用的号码各不相同，包括办公室固定电话和公务手机号码。这不仅让公众难以辨别真正的政府来电，也让诈骗分子有机可乘。

新措施实施后，警方拨打的对外电话将统一显示“6000 0999”，通话结束后，公众会收到由“gov.sg”发出的短信，告知如何进一步联系警方。

采取防护措施 降低号码被伪造或滥用风险

在星期二（10月27日）举行的媒体介绍会上，针对诈骗分子是否可能冒用新号码的问题，当局回应说，政府已采取防护措施，降低号码被伪造或滥用的风险，包括阻挡从境外拨入、伪装成新加坡电话号码的来电。

此外，警方也依据《网络刑事危害法令》发布行为守则，要求指定网络通讯及会议服务平台采取防护措施，防止诈骗分子冒用“6000 0999”及“gov.sg”等政府通讯渠道。

当局强调，新号码仅供警方拨打电话使用，不会通过WhatsApp、Telegram等平台联系公众。若有人通过这些平台以该号码联系公众，应拨打ScamShield反诈骗热线1799举报，或使用相关平台的举报功能。

警方也将展开公众教育及宣传活动，提高公众对新号码的认识。

若需公众跟进 警员会留下联络号码

针对漏接或拒接警方来电的情况，当局确认，即使电话没有接通，公众仍会收到来自“gov.sg”的短信通知。

由于“6000 0999”仅供拨出电话，无法接听来电，公众若尝试回拨，将听到自动语音，说明这是警方的合法电话号码，并指引他们通过警方官网反馈平台查询。

警方解释，并非所有电话都需要公众跟进。视案件性质而定，如有后续跟进的需要，警员会留下联络号码，方便公众回拨。

公众也可浏览www.police.gov.sg/feedback，或拨打警方反馈热线1800-358-0000寻求协助。

警方提醒，即使来电者能说出姓名、身份证号码等个人资料，也不代表对方一定是政府官员。政府官员绝不会在电话中要求公众转账、交出贵重财物、透露银行登录资料、下载非官方应用程序，或将通话转接至警方。

政府也计划逐步将类似措施推广至其他政府机构，具体安排将在日后公布。