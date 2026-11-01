以“八十载同根，新时代同行”为主题，南洋胡氏总会借80周年晚宴回望来路，感恩先辈，同时凝聚宗亲力量，培育年轻接班人，推动会务与时俱进。

晚宴星期天（11月1日）在乌节酒店举行，主宾是国家发展部长徐芳达，600名嘉宾济济一堂，共同见证这个走过80年的宗亲团体，如何从一个传统会馆，逐步转型为一个由老中青共同参与、以团结和创意驱动的社团组织。

回顾近年发展历程，总会主席胡德成不忘提到2023年4月举行的集思营。当时总会共拟定七个发展方案，如今多数都已达成。其中原定新增100名会员的目标，最终实际增加111人，胡德成直言：“成绩相当亮眼。”

不过，吸引年轻成员加入始终是全新加坡数百家会馆共同面对的课题。总会的经验是把活动办得有吸引力，尤其以旅游凝聚人心：每年安排长短两趟出行，长途侧重寻根，每一次都能带动新面孔加入。秘书长胡伟翔补充，百多名新会员中，绝大多数由董事会主动联系吸纳；而领导层年轻化、理念一致、团结协作，是会务活力的关键，也为各项活动的推进打下良好基础。

在弘扬传统方面，团拜、元宵、中秋等节庆活动年年如期举办，形式则不断推陈出新。胡德成说，青年团主动提出把传统办得更精彩，董事会全力支持。游船河、“穿越60年代”等主题别开生面；设计邀请卡、制作T恤，也都由青年团一手包办，创意十足。青年团团长胡雪晶坦言，董事们给予空间又适时协助，青年团虽只有十多个人也能办成大事。

南洋胡氏总会庆祝成立80年，在主席胡德成（左五）的带领下，宗亲同心同行，会务取得亮眼成绩。左起为交际股主任胡思凯、财政胡如好、秘书长胡伟翔、副主席胡庚业、署理主席胡裕初、副秘书长胡万财、康乐股主任胡煜勤、青年团团长胡雪晶。（龙国雄摄）

会务稳步推进，离不开健康透明的财务作后盾。财政胡如好表明，总会资金运转顺畅，得益于先辈早年眼光——将会馆后方土地以99年地契出租，租金所得投资置产，积下稳健收入。80周年晚宴上推出两部短片，其中一部重点在感念先辈无私奉献，就是总会在饮水思源。

要让更多人尤其是年轻人认同，关键在于主动联结。副主席胡庚业认为，领导层同心是基础，而沟通则是桥梁。他说：“他们不走进来，我们就走出去”。通过会员群组及时发布消息、以共享日历同步活动安排，耳濡目染之下，不少原本未直接参与的家人也渐渐被吸引过来。

总会也举办许多实用讲座，从永久授权书、防诈骗到AI（人工智能），题材多元的活动总能吸引会员到场。胡伟翔感触最深的是，大家愿意来，往往因为“都是宗亲”，彼此相聚交流，分外亲切。

康乐股方面，榴梿盛宴首次举办即吸引120人参与，反响热烈。康乐股主任胡煜勤说：“集思营统一目标后，大家方向更清晰；先辈打下财务基础，我们如今要努力的就是凝聚新人。”80周年也有新尝试，学生领取奖助学金后被安排代表上台分享，让年轻声音成为庆典的一部分。

展望未来，胡德成说：“80年是一段辉煌历史，更是一份沉甸甸的责任。未来我们将继续吸引年轻人，壮大阵容，并致力于弘扬优良华人传统，协助新移民融入社会。”