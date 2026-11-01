美国是个民主大熔炉，每逢选举总有数不尽的议题，从医保、税务，到移民、堕胎、枪支管制等，不一而足。

但“笨蛋，问题在经济”（It’s the economy, stupid），这句1992年美国前总统克林顿竞选期间爆红的政治口号，至今依然掷地有声——议题再多，选民最关心的，始终是钱够不够用。

美国中期选举即将在11月3日决出胜负，多项民调走势显示，美国总统特朗普在这场“期中考”的成绩，可能不会太好看。

生活费压力令美国家庭喘不过气

问题显然出在经济。

尽管美国国内生产总值（GDP）在人工智能发展的支撑下维持增速，股票市场也高奏凯歌，但普通老百姓在柴米油盐方面，却感到前所未有的压力。

特朗普2025年展开第二任期以来，美国通货膨胀率迟迟没有下降到联邦储备局的2%目标。

反之，随着特朗普去年4月发动关税战，对美国进口商品课征关税，还进一步推升了通胀。

后来由于关税的法源依据被美国法院判定违法，物价才稍微下滑。

但好景不长，美国今年2月对伊朗展开大规模军事行动，导致中东局势陷入紧张，作为原油重要航道之一的霍尔木兹海峡一度被封锁，刺激油价大幅上涨。

这直接冲击了美国工薪家庭的荷包。美国通胀率今年5月同比飙高4.2%，并一路维持在3%以上水平，最新的9月通胀数据仍是3.7%的高水平。

与此同时，美国人薪水的涨幅则开始跟不上通胀速度，一般家庭逐渐吃不消。

美国油价居高不下，不少民众的荷包持续失血。（法新社）

可以说，特朗普近两年最重要的决策，即2025年的关税战和2026年攻打伊朗的决定，是导致美国物价飙高，民众生活费上涨的主因。

去年的关税战，使美国本土消费者被迫承担消费品及供应链原料价格上涨的大部分成本，特朗普希望借关税战减少贸易逆差，以及重振美国制造业的目的也并未达成。

今年2月攻打伊朗的余波至今仍未平息，能源价格居高不下，导致美国油价与电价处于高位，工薪阶层苦不堪言。

“更善于管理经济”的形象反噬共和党选情？

回过头来看，经济和移民议题，普遍被认为是特朗普在2024年美国总统大选得以脱颖而出的两大议题。

但如今，选民对特朗普搞好经济的期望，成了反噬共和党选情的关键。尽管特朗普本人不参选，不少选民却把中期选举视为对特朗普施政成绩单的“公投”。

而所谓期望越大，失望越大，根据美国过往的部分民调，共和党经常被认为相对“更善于管理经济”，这种落差感，更易使共和党陷入苦战。

此外，特朗普还曾在竞选期间承诺，不会让美国陷入新的战场，但在中东展开的军事行动，似乎也打破了主张孤立主义者对他专注建设美国的期待。

特朗普本人的满意度已在多项民调跌至四成以下水平，在经济方面的评价，更已跌至比他经常大肆批评的前任拜登还低的水平。

随着特朗普的支持率持续探底，拖累共和党选情，各项民调显示，特朗普所属的共和党可能丢失参众议院的控制权，使他在余下任期成为“跛脚”总统。

配合美国选举的钟摆规律，执政党本就容易在中期选举陷入劣势，如今叠加民众对特朗普施政成绩的不满，也令共和党选情更不乐观。

一旦共和党在这场期中考迎来挫败，面临立法机构掣肘的特朗普会否收敛，抑或是采取更多对抗性的出位举措，值得进一步关注。