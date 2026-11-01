谭芯婷（17岁）从小享受在水中遨游，后来凭精湛的泳技在残障运动会斩获奖牌，为新加坡争光。

从无法控制情绪到学会独立，谭芯婷的改变来之不易。她的母亲一路相伴支持，是她最坚实的后盾。

林抒楣（47岁，业务发展经理）透露，幼女谭芯婷有自闭症和智力障碍，表达能力欠佳，目前在APSN立达高级特别学校念书。

她在女儿五六岁时第一次带她去游泳，女儿竟兴奋地跳入水里后开始踩水，一点也不畏惧。发现女儿对游泳的兴趣后，她开始找教练，想让孩子学习这门实用的生活技能。

谭芯婷后来有机会加入残奥体育学院，2024年开始参赛，去年第一次代表新加坡出征，在迪拜举行的亚洲青年残疾人运动会摘下两银两铜。

林抒楣坦言，她当时有点担心，不知女儿是否能适应。女儿得跟着团队的行程，自己也无法与女儿同住一家酒店。她唯有到赛场为女儿加油打气，每晚与她视讯通话。

谭芯婷年纪小时，每当一家人出国，林抒楣总得做足准备，包括自备杯面，因为女儿可能因吃不惯外面的食物而闹情绪。如今，女儿变得更独立，她也感到欣慰。

林抒楣（右）去年陪同女儿谭芯婷到迪拜参加亚洲青年残疾人运动会，这是谭芯婷第一次代表新加坡出征。（受访者提供）

只要谭芯婷参赛，林抒楣和25岁的长女都会尽量一同到场支持，应女儿的要求为她拍摄视频，让她观察自己的表现。这位年轻妈妈与女儿在一起，常被人误会是姐妹花。

凭借优异表现，谭芯婷今年获颁新加坡学校体育理事会优秀运动员奖，也是新加坡残疾人体育理事会年度运动员的提名人选之一。她说，自己热爱游泳。“很累，但我喜欢。”

林抒楣深知，女儿的体育道路终有尽头，她也不指望女儿能把游泳发展为事业。“我只希望她开心，以后能自食其力，那就够了。现在，每当看到她享受游泳，那脸上的笑容对我来说，比任何奖牌都珍贵。”