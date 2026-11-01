建屋发展局11月将推出近2900个等候时间约三年的预购组屋单位，其中三巴旺市镇约1300个单位的等候时间只有两年10个月。

根据建屋局星期天（11月1日）发出的文告，包括三巴旺的这批组屋在内，今年推出的等候时间较短组屋（Shorter Waiting Time flats，简称SWT组屋）共有4661个。当局之前承诺今年会推出逾4000个这类单位。

加上去年的近4700个单位，建屋局两年来共推出约9350个SWT组屋单位，有望实现在2025年至2027年间，共推出1万2000个SWT组屋单位的目标。文告指，这反映了建屋局为满足国人的住房需求，持续努力保持组屋供应稳定，并缩短等候组屋完工的时间。

将在11月预购组屋销售活动中推出的Sembawang Anchor项目，坐落在新的三巴旺北住宅区内，距离三巴旺地铁站的直线距离为1.2公里左右。项目的等候时间为两年10个月。

项目有六座组屋，提供1310个单位；其中一座将有部分租赁单位。建屋局网站显示，项目有330个二房式灵活组屋单位，及100个三房式、460个四房式和420个五房式单位。

这个邻里将设有学前教育中心、食肆、超级市场和其他商店，为居民提供便利；不远处则有三巴旺坊（Sembawang Mart）。根据计划，邻里附近日后将建造邻里中心和一个面积相等于1.4个足球场的新公园。

此外，建屋局也将在东部和西部各推出一个等候时间在三年两个月内的预购组屋项目。两个项目同样都有租赁单位。

碧湾地铁站旁的Bayshore Oasis项目有二房式灵活组屋单位和四房式单位供申购。（建屋发展局提供构想图）

碧湾项目毗邻地铁站 靠近东海岸公园

勿洛市镇的Bayshore Oasis项目坐落在新的碧湾住宅区内，就在碧湾地铁站旁。项目有四座组屋，提供855个单位。建屋局网站显示，供申购的单位中有约六成为四房式，其余为二房式灵活组屋单位。

这个邻里日后将开设学前教育中心、迷你超市和其他商店。居民也可在邻里旁的碧湾通道（Bayshore Drive）用餐与购物。根据2023年公布的碧湾区发展蓝图，碧湾通道两旁将设有商店、食肆、超市、医疗以及运动和休闲等设施。

项目的一大卖点是靠近东海岸公园，居民步行或骑脚踏车就能轻易到达。根据计划，项目旁也将建造一个新的公园。

登加项目提供白色组屋选项 首次推展至五房式

登加市镇的Plantation Dew项目的等候时间同样是三年两个月。项目距离兴建中的登加公园地铁站约450米，旁边将建一个新的公园。邻里日后也会有学前教育中心、食肆、迷你超市和其他商店。

申购登加Plantation Dew项目的三房式、四房式和五房式单位的购屋者，可挑选“白色组屋”选项，让客厅和卧室之间没有隔墙。（建屋发展局提供构想图）

这个邻里将有五座组屋，提供710个单位。根据建屋局网站的资料，项目有180个二房式灵活组屋单位，及80个三房式、170个四房式、250个五房式和30个三代同堂组屋（3Gen）单位。

项目的一个特点在于提供“白色组屋”（White Flat）选项，除了三房式和四房式，也将首次推展到五房式单位。所谓白色组屋，指客厅和卧室之间不设隔墙，让屋主有更大自由来设计内部格局，例如可打造更大的客厅、卧房，或设置工作空间等。此前，建屋局曾在加冷黄埔区的Crawford Heights和快乐山的Mount Pleasant Crest提供白色组屋选项。

建屋局11月的预购组屋销售活动将推出七个项目，分布于三巴旺、勿洛、登加、芽笼、大巴窑和义顺市镇。