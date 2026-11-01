位于淡滨尼天地五楼的跑道经过九个月的翻新后正式开放。新跑道获世界田径（World Athletics）认证，采用多层缓冲表面，抓地力更强，可减少对关节的冲击，并通过巧思让公众在炎热天气下保持凉爽。

200名年长者和60名学生参与了星期天（11月1日）举行的结伴同行活动，体验了新跑道的不同之处。

淡滨尼集选区议员、社会及家庭发展部长马善高为活动主持开幕时指出，淡滨尼天地已经启用近十年了，各项设施正在进行翻新与更新。这条跑道就是其中的设施之一。他忆述当年建造淡滨尼天地前，曾向超过1万5000名居民展开咨询，从中了解到他们想要一条全天候开放的跑道。考虑到足球场经常会用于各类训练活动，因此最终决定把跑道设在五楼。

“由于使用频繁，跑道的表层已经磨损。如今，我们采用旧轮胎制成的环保可再生材料完成了翻新工程。希望结合新技术，居民能够舒适地使用它。”

这项工程也是淡滨尼天地整体修缮工作的一部分，工程分阶段进行以尽量减少对居民和商家的干扰，翻新跑道的工程在9月底竣工。

200名年长者及60名学生在淡滨尼天地一同跨代步行。（吴先邦摄）

4000旧轮胎化身新跑道 为资源可持续性尽一分力

负责跑道翻新工程的H&H资源私人有限公司董事佘金翰（32岁）指出，这个新跑道化废为宝，底层利用4000个废旧轮胎所制成的再生丁苯橡胶（Recycled Styrene-Butadiene Rubber）铺设而成。他透露，处理旧轮胎制成可铺设的材料就花了一年，而采用废弃轮胎的做法并非首创，主要好处在于材料软硬度稳定，铺设的跑道更易于行走。

“翻新工程最大的挑战是分阶段进行时也必须确保不影响五楼业者的生意，所以我们一组15人很多时候得在晚上才能进行铺设工作。”

他也透露，一般跑道是红色的，但研究发现蓝色的跑道可降温高达五摄氏度，因此在设计中融入这一巧思，希望公众能在酷热的天气下更舒服地运动。

新跑道化废为宝，底层利用4000个废旧轮胎制成的丁苯橡胶（SBR）铺设而成，表面具有多层缓冲功能，可减少对关节的冲击。（吴先邦摄）

与年长者同行 12岁学生：她走得比我还快

淡滨尼天地举办的跨代步行活动吸引了来自14家活跃乐龄中心的200名年长者和九所学校的60名学生参与结伴同行，活动的目的是要鼓励不同年龄层的居民往来互动，也鼓励年长居民多外出活动。

其中一名参与者是12岁的淡滨尼小学学生卢卡斯·佐（Lukas Zaw）。他说，自己和一名60多岁的年长者一同步行，没想到对方走得比自己还快，他还得加快脚步才追得上对方。

“我们边走边聊，我跟她说我刚刚考完小六会考，也和她分享了我想升上的中学的想法。”

另一名参与者梁以权（74岁，半退休）则指出，自己在淡滨尼住了40多年，经常使用之前的旧跑道。他花了约10分钟慢跑了三圈后发现，新跑道更有弹性，无论是行走或慢跑都更加轻松。