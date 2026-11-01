大门敞开，不代表“欢迎光临”。本地又有一名男子被指擅闯他人正在装修的组屋单位，不仅入内四处张望、拍照，甚至在短短五天内两度“登门”。涉事屋主强调，好奇心绝不能凌驾于他人隐私之上。

Instagram平台用户名为“navigatethirty”的屋主日前上传了一段电眼画面，申诉正在装修的自家组屋单位在一周内遭遇两起擅闯事件。

屋主接受网络媒体Stomp访问时透露，首起事件发生于7月下旬。当时承包商正在卧房安装冷气系统，为了方便工人提取置于单位外的管道，大门便一直敞开着。

电眼画面显示，一名身穿黄色上衣的陌生男子径自走进单位内东张西望，还举起手机四处拍照。事发仅隔五天，这名男子竟重返，身边还多了一名同行女子。

屋主指出，两人当时疑似尾随建屋局房屋服务中心的工作人员闯入单位。屋主发现后，立即透过电眼系统质问男子为何擅闯他人组屋。对方当场辩称自己“只进去了几分钟”，随行的女子则自顾自地走向另一间卧房，随后走出镜头范围。

屋主在贴文中写道：“最让人难以置信的是，这竟然发生在我们刚安装好密码锁和电眼的第二天！所幸没有任何财物失窃。”

屋主隔空质问并呼吁尊重隐私

针对这两起遭遇，屋主坦言十分讶异，并说第一次尚可理解为好奇心驱使，因此并未追究，但同一人再度登门，令他“深感担忧，尤其是对住家的隐私与安全”。

屋主借此呼吁居民在装修期间提高防范意识，并强调好奇心绝不能凌驾于他人隐私之上。

《联合早报》正向涉事屋主了解更多详情。

擅闯装修中组屋近期频发生

这并非本地近期首次发生外人擅闯装修中组屋的事件。今年10月13日，一名陌生女子在未获同意下，径直走进一间正在装修厨房的组屋单位借用厕所，令当时在家的住户一家震惊不已。

早前在9月，也有网传视频显示，有陌生人涉嫌擅自进入兀兰一间正在装修的组屋单位内“参观”。