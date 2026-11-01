车祸夺走双亲，6岁男童惨变孤儿的遭遇牵动全城，八方善款涌至。家属发起筹款后，仅一晚就有逾8600人伸出援手，筹得超过32万6800元。

《新明日报》连日报道，恐怖车祸发生于星期四（10月29日）晚上10时35分许，地点是淡滨尼12道靠近北第2通道第630B座组屋前方的路段。车祸涉及两辆轿车和一辆电单车。电单车上夫妻（24岁）不幸丧命，酿成两尸三命惨剧。

不幸丧命的夫妻育有一名6岁儿子，幼小的他一夜之间痛失双亲，惨遇牵动全岛人民的心。

男童的姑姑星期六（10月31日）通过众筹平台Give.Asia发起筹款，希望能为孩子往后的成长道路提供经济支持与保障。

她在平台上写道，事故发生后，不少公众主动联系他们，希望捐款帮助孩子。为了回应社会各界的善意，她决定发起筹款，让公众通过一个可信赖的平台，公开透明地提供援助。

“再多的钱，也无法取代父母的爱。我们无法改变已经发生的事，也无法消除亲属们的痛苦。但我们能携手努力，确保孩子在成长过程中获得所需的支持，以及他应有的机会。”

她指，男童目前由母亲的娘家照顾，家属正着手处理法定监护安排。

“所有善款将用于男童的日常生活、教育、医疗及未来所需，家属也计划设立专属储蓄户头，妥善保管善款，确保款项用于男童身上。”

筹款开放后，公众积极响应，善款从四面八方涌来。根据平台资料显示，截至今天中午11时30分，就有逾8600人伸出援手，筹得超过32万6800元，其中最大笔的捐款数额为5000元。

另有近380条留言，纷纷为男童加油打气。

涉嫌撞后逃的30岁肇祸司机事后被捕，星期六被控包括危险驾驶导致他人死亡、肇事逃逸、无照驾驶和展示假车牌等九项控状。

巨额善款用途引关注

巨额善款如何使用，也引起公众关注。

根据众筹平台Give.Asia的网站，一般情况下，筹款人在发起众筹项目时，系统会提示他们根据预估账单金额，设定筹款目标，以确保透明度和便于问责。

“有时，捐款可能因捐款人数超出预期、目标有所调整等，导致筹得捐款超出所需金额。”

平台指，凡筹得金额与所需金额不符，平台将根据具体情况逐案处理，鼓励筹款方发布项目进展，向捐款人说明原因以及计划如何处理超额捐款。

“我们会通过发布项目进展，向捐款人通报有关决定。根据我们的捐赠保障承诺，任何希望取回捐款的捐款人均可获得退款。”

完整报道，请翻阅2026年11月1日的《新明日报》。