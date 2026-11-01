妇女在地铁上替女儿剪指甲，还将指甲碎屑丢在地上，被公众拍下照片，狠批没公德心。

这起事件发生于本月24日下午，地点在地铁东西线列车上。

一名读者维多利亚向STOMP通报，指她当天下午4时许乘搭东西线地铁时，目睹了上述情况。

她说，当时列车上有不少乘客，一名疑似女童母亲的妇女让孩子坐在自己腿上，随后拿出指甲剪，当场替女童剪指甲。

“她将剪下来的指甲碎屑丢在地上，再用脚把它们扫开。”

维多利亚指出，虽然有乘客不时看向这对母女，但包括坐在她们身旁的人在内，似乎没有人上前制止。“看到有人在公共交通工具上乱丢垃圾，真的让人非常沮丧。”

她强调，乘客应重视卫生。“公共交通工具是大家共用的空间，希望通过曝光此事，促使当局加强执法，并对这些缺乏公德心的人处以更重的罚款，以免情况进一步恶化。”

根据报道，SMRT曾于去年11月展开宣导活动，在特定的“善心列车”上，以可爱的卡通贴纸，鼓励乘客文明乘车，多为旁人着想。

除了敦促乘客避免在车上整理仪容，列车上还有其他贴纸提醒乘客往车厢内移动、不要坐在地上等。

根据《快捷交通系统条例》，乱丢垃圾或对其他乘客造成滋扰与困扰者，最高可被罚款5000元。