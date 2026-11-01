烤玉米译成“烤牛鞭”，裕廊东一家中餐馆的菜单至少20处英文翻译出错惹笑话，老板娘坦言校正不严谨，只能叮嘱点餐顾客认图。

有眼尖的网民日前在Instagram上传一段短视频，指裕廊东一家中餐厅的菜单让人啼笑皆非，部分菜名的英文翻译“风马牛不相及”。

《新明日报》记者辗转找到这家位于裕廊东1道第350座组屋的中餐馆“逍遥阁”，翻阅餐单发现，确实有至少20处翻译出错。其中，烤玉米的英文翻译写成了“烤牛鞭”，烤大蒜成了“烤羊睾丸”，烤鸭舌则译成“烤羊肾”，读起来哭笑不得。

不仅如此，中文菜单上写着猪腰，但英文翻译却是牛颊肉；金沙玉米粒写成了“辣炒羊肉片”。其中一页菜单上印着干炸多春鱼、干炸黄花鱼、麻辣明太鱼，但英文翻译皆为“酸甜鱼”。

也有好些菜肴不翻译成英文，而是印上汉语拼音。

针对翻译一事，餐馆老板娘邱女士受访时无奈透露，这批菜单交由中国的厂商负责设计、制作和翻译的。对方可能英文能力有限，加上双方在后续的校对工作上不够严谨，最终印制出来的菜单出现如此多滑稽的错误。

“我本来书就读得不多，找了他们印制时，也没注意这么多，对方的英文也有限，才会错漏百出。”

她也说，每当顾客翻阅菜单时，都会叮嘱他们认图，千万别看英文翻译。

完整报道，请翻阅2026年11月1日的《新明日报》。