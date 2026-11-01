32年老字号炒虾面摊星期六（10月31日）结业，过去一周人潮激增五成，有食客送巧克力、亲笔写信表心意。

位于实龙岗3道第237座裕香咖啡店的“长城炒虾面”，由吴福顺（64岁）和太太林荣端（61岁）共同经营。

吴福顺透露，结业消息传开后，不少多年未见的老顾客纷纷来捧场，过去几天生意明显增加，还陆续收到食客送来的巧克力、手写感谢卡等礼物，让夫妻俩十分感动。

“过去一周顾客激增了五成。”

一名11岁女童特地写感谢卡，向夫妻俩表达谢意。

11岁女童为炒虾面摊送上感谢卡。（受访者提供）

吴福顺说，女童的父母婚前就开始光顾，婚后也经常带女儿来用餐。他的太太收到卡片后十分珍惜，带回家收藏。

一名八旬老顾客一个月前去世，其女儿特地带着一盒巧克力前来道别。

摊主说，起初发现老顾客许久没来，还以为是年纪大了，不方便出门。

“我认识他30多年了，他女儿告诉我们消息时，我们眼眶都红了，毕竟都有感情了嘛。”

林荣端透露，夫妻俩经营摊位32年以来，每周工作六天，每天十多小时，长期劳累，丈夫吴福顺的身体逐渐不堪负荷。夫妻俩最终决定结业，以健康为重。