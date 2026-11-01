新加坡华族文化中心推出专为学前儿童设计的学习宝箱，供本地幼儿园免费租借。宝箱将本地元素融入成语故事，并借助互动教材和动手活动，引导幼儿探索华族文化与华语。

这款名为“温故知‘新’”小宝包的学习宝箱，是华族文化中心继去年面向小学推出“文化巡宝箱”后，首个专为学前教育机构设计的主题学习项目。

每个学习宝箱高70厘米，采用动物主题造型，内含互动教材、动手活动材料，以及符合新加坡学前课程框架的双语电子教学手册。

学习宝箱通过互动教材和动手活动，引导幼儿从贴近生活的成语故事中学习华文、认识华族文化。图为教育部幼儿园（勇毅）的幼儿在媒体推介活动上体验宝箱活动。（新加坡华族文化中心提供）

项目共设有三个主题，分为“井底之蛙”、“老马识途”和“守株待兔”，每个主题推出四个学习宝箱。每个主题都以成语故事为灵感，由中心编写融入本地元素的原创故事，主角是名叫“温故”的学前儿童。

幼儿将跟随主角经历日常生活中的故事，了解成语含义及背后的价值观，并通过食物、形状、数字和颜色等课堂主题，在寓教于乐的体验中学习华族文化与华语。

学习宝箱内备有A4尺寸故事书、图片卡，以及供幼儿触摸和操作的物品等学习资源。图为教育部幼儿园（勇毅）的教师与幼儿参与讲故事示范，展示如何通过主题学习宝箱学习华文、认识华族文化。（新加坡华族文化中心提供）

即日起至12月，本地幼儿园可通过华族文化中心的报名表格申请免费租借，每所幼儿园每次可借一个，租期为一个月。

为进一步延伸学习体验，幼儿园也可选择报名参加付费的讲故事与食品制作工作坊，配合宝箱主题延伸课堂学习。工作坊将通过沉浸式感官体验，让幼儿进一步探索华族文化。

华族文化中心总裁陈子宇说：“我们希望借助巡回宝箱，从小培养幼儿对华文华语及华族文化的兴趣，并且为学前教育工作者提供必要的资源，促进语言学习和文化欣赏，从而为幼儿园带来教育性又生动有趣的本土华族文化体验。