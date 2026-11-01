男子申诉，到潮州粥店吃宵夜，一行10人点了九道菜和12碗粥，一共付了180元，岂料要求收据列出明细时却被拒。店家指，将会升级系统。

食客黄先生（55岁，区域经理）告诉《新明日报》，他与友人打完桌球后，一行10人于上星期三（10月28日）凌晨12时许，到丹戎加东路第240号的“兴隆潮州糜饭”店吃夜宵。

他们共点了九道菜，包括两条蒸鱼、肉碎、辣虾米、卤肉、卤大肠、卤香菇、咸蛋、鱼饼和咕噜肉。“点菜时，我们只知道其中一条鱼是20元，另一条是23元。”

用餐后，黄先生到柜台结账时付了180元。“店员说原本是180多元，但算180元就好。我有点惊讶，要求收据明细，毕竟我不懂10个人吃180元贵不贵，我只想弄清楚价钱怎么算。”

店员起初拒绝他，称无法给收据明细。当黄先生再次要求后，员工打印出一个180元的收据。“不过，收据只显示180元，以及约14元的消费税。”

黄先生称，他原想当场报警，但被身旁友人劝阻。事后，他在网上发视频讲述遭遇。

“兴隆潮州糜饭”经理高先生（36岁）回复《新明日报》时说，价格都是明码标价。

他解释说，收据系统较旧，已经用了约10年，员工才无法给收据明细。若食客需要，员工可以一一作出解释和说出食物的价格。

“接获食客反馈后，我们会陆续升级每一间店的收据系统，以后若食客需要收据，我们也能标出食物明细。”

他说，很少食客会要求收据。如今，他们将会以新系统来重新培训员工。

完整报道，请翻阅2026年11月1日的《新明日报》。