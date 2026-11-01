芽笼公寓对讲系统出现故障，女住户频频下楼接男访客，引起邻居怀疑出租单位沦为“淫窟”。屋主与中介接获投诉后要求上门检查，租客答应后却突然失联，过后单位人去楼空。

房产中介林耀辉（46岁）接受《新明日报》访问时说，一名持新加坡永久居民身份，年约30多岁的中国籍男子早前联系他，表明有意租下基里玛路（Guillemard Road）一间公寓单位，随后由他安排看房。

他说，男子看房后很快便表达租房意愿，上个月初交房时一切看似无异。

“对方也提供了身份证明文件等，一切都没有可疑之处。”

岂料，租期开始约10天后，公寓的邻居便通知屋主，指有女子频繁带人进入单位，情况可疑。“邻居投诉说，每天都有很多人进进出出，大部分是中年男子。”

林耀辉说，屋主联系他后，他便致电租客，直接询问对方是否从事违法活动，但对方否认。由于当时没有确切证据，中介与屋主决定继续观察。

屋主要检查 租客赶紧搬

他指，公寓没有保安，访客一般须通过对讲系统联系住户，后来因对讲系统故障，访客只能由住户亲自带入。

“正因为对讲系统坏了，这些频繁进出的访客才显得格外引人注目。邻居甚至拍下女子带着男子进入单位的画面。”

后来，他与屋主于9月30日前往公寓查看，亲眼看见一名女子带着几名男子进入单位，情况与邻居所反映的一致。

于是，他再次与租客交涉，告知对方已接获多次投诉，并约定于10月2日上门检查。不料，租客答应后，隔天却彻底失联。

“其实我们也担心租客可能在屋内发生意外，因此在约定好那天上门之际一并报警。警方抵达后，我们才进入单位查看，发现屋内早已空无一人。”

林耀辉透露，屋主已就此事报警，但希望低调处理，因此他不便透露更多细节。但为了警惕同行，他在社媒贴文讲述经历。

他也说，已通过信息通知租客，鉴于怀疑对方涉及非法色情活动，将终止租约，并要求对方在指定时间内回来取走个人物品。“租客原本签了一年租约，支付一个月押金和一个月租金。我们会充公他的押金。”

林耀辉坦言，这是他首次遇到类似事件，但不少同行也曾碰过相似情况。

完整报道，请翻阅2026年11月1日的《新明日报》。