新加坡移民与关卡局预计，屠妖节长周末期间，兀兰和大士陆路关卡将出现严重交通拥堵。

下星期天（11月8日）是屠妖节，在这个长周末期间，两个陆路关卡预计在11月6日至9日会出现拥堵。

移民局透露，今年9月学校假期期间（9月4日至14日），超过610万名人次经兀兰和大士陆路关卡出入境。其中，9月4日单日通关人数超过59万9000人次，创下新纪录。在最繁忙时段，因为马来西亚方向出现交通回堵，驾车离境的旅客等候通关时间长达三个小时。

移民局也指出，鉴于全球安全局势趋紧，尤其是中东地区近期局势发展，当局自今年2月28日起加强所有关卡的保安检查。因此，旅客在交通繁忙时段可能面对更长的等待时间。

当局鼓励使用MyICA手机应用二维码通关

移民局建议旅客提前规划行程，考虑在非高峰时段出行，例如清晨或深夜，并在出发前查看陆路关卡的交通情况。当局也鼓励旅客使用MyICA手机应用生成的二维码通关，以加快通关流程。

移民局提醒，所有通过陆路关卡入境新加坡的短期访客，若要通过MyICA手机应用提交电子入境卡（SG Arrival Card），须先将应用程序更新至最新版本。驾驶外国注册汽车入境的旅客，也须确保车辆持有有效的车辆入境准证（VEP），否则将无法完成电子入境卡的提交程序。

移民局也提醒驾驶者遵守交通规则及车道秩序，切勿插队。违规者将被要求掉头，并从队伍末端重新排队。

今年9月学校假期期间，共有27名驾驶者因涉及交通违规及危险驾驶行为而被查处。执法行动包括将案件转交交警调查及提控、要求驾驶者掉头重新排队，以及禁止有关驾驶者入境新加坡。