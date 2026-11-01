七旬伯在购物中心经营两家美容店，暗地里却允许没有执照的员工提供按摩服务并五五分账，结果遭乔装成顾客的便衣警察当场查获，最终被判坐牢12天。

被告林良春（73岁）面对三项抵触按摩院法令的控状，他承认其中两项，余项交由法官下判时一并考量。

案情显示，被告在实龙岗上段购物中心的一楼和三楼各经营一家美容店。被告于2024年9月25日租下一楼店面，租期从同年10月1日至2025年9月30日，主要经营个人护理产品批发，兼营美容及其他护理服务。

被告以每月2000元的薪水，聘请41岁的中国籍女子龚秋芬担任美容师。被告对龚秋芬在店内私自提供按摩服务心知肚明，并默许其行为。两人约定，龚秋芬每提供30分钟按摩服务收费30元，所得收入与被告平分。控方指出，被告的美容店并未取得合法的按摩院执照，龚秋芬也无合法执照。

2025年4月11日下午，一组便衣警员到该店执法。当时站在店外的龚秋芬向一名便衣警员推介按摩服务，开价30分钟收费30元。警员假意答应后，龚秋芬便将他引至店内一张避开公众视线的按摩床上，并反锁店面的玻璃门。埋伏在外的其他便衣警员随即进入店内展开突击检查。

此外，被告也是三楼另一家美容店的独资经营者，并聘请一名58岁的中国籍女子杨翠端担任美容师，负责提供脸部护理服务。他同样在未取得合法执照的情况下提供按摩服务，杨翠端同样未持有合格执照。

2025年3月22日下午，另一组便衣警员前往三楼店面执法。站在店外的杨翠端向其中一名警员推销一小时收费88元的面部护理兼按摩服务。警员同意后，杨翠端将他带入一间摆有床铺的隐秘隔间内。其他便衣警员随后迅速进入店内，当场揭发不法行为。（人名译音）

求情称吃素 难适应狱中生活

被告求称自己年纪大，而且茹素无法适应狱中环境。

控方指出，被告屡次犯案，刑罚有必要对其起到阻吓作用，因此促请法官判处监禁。

被告通过视讯出庭认罪。他求情时说，自己年事已高，而且是一名素食者，认为监狱环境不适合自己，希望法官从轻发落。