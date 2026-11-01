新加坡副总理颜金勇星期一至四（11月2日至5日），率领我国代表团出席在安提瓜和巴布达首都圣约翰举行的共和联邦政府首脑会议。

总理公署星期天（1日）发文告说，今年在安提瓜和巴布达（Antigua and Barbuda）首都圣约翰（St John’s）举行的共和联邦政府首脑会议（Commonwealth Heads of Government Meeting），主题是“加速推动伙伴关系与投资，共创繁荣共和联邦”。

共和联邦政府首脑会议每两年举行一次，邀请所有56个成员国的政府首脑出席。共和联邦成员国总人口为27亿，截至2021年，国内生产总值合计13.1万亿美元（约16.7万亿新元），估计到2027年将增至19.5万亿美元。

文告指出，各国领导人将回顾共和联邦的发展，并讨论共同关注的优先事项，包括气候韧性、贸易、创新、平等和可持续发展。

颜金勇也是能源贸工部长，主管贸易事务；他将在会议场边同其他共和联邦国家领导人举行双边会晤。

沈颖先一天抵达 出席共和联邦小国部长及外长会议

外交部兼内政部第二部长沈颖也随同出访。

沈颖将比颜金勇提前一天抵达圣约翰，展开为期四天访问。外交部星期五（10月30日）发文告说，沈颖星期天和星期一（1日和2日）分别出席共和联邦小国部长级会议，以及共和联邦外长会议。这两场会议会在共和联邦政府首脑会议之前举行。

56个共和联邦成员国中有33个小国。文告指出，小国部长级会议将探讨如何开拓伙伴关系促进投资，以增强小国的韧性和可持续发展。

外长会议则将讨论共和联邦如何推进共同利益、发扬共同价值观、加强合作及共同应对日益复杂的国际环境。

沈颖也会在两场会议的场边同其他国家部长进行双边会晤。