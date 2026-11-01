为应对人手短缺，宏茂桥市镇将试用人工智能（AI）除草机器人，每台机器人一天最多可处理5000平方米的草地，相当于约四分之三个足球场的面积。这是本地市镇理事会首次部署这款机器人，希望借此提高绿地维护效率，同时以更安全、环保的方式维护公共绿地。

宏茂桥市镇理事会星期天（11月1日）举行一年一度的植树日，并现场示范机器人的运作。市镇会与承包商瑞美工程及供应商Terranex合作，计划本月展开试点计划，初期在多个地点部署三台机器人。

Terranex董事李皓炜受访时说，市镇会面对的其中一个主要挑战就是人手短缺，因此希望通过引进机器人应对这项问题，同时提高园艺维护工作的效率。

“目前，草地一般每两周除草一次，但未必能维持在最佳状态。引进机器人后，市镇会可安排机器人每天在不同地点作业，更频密地维护绿地。”

每台机器人一天最多可处理5000平方米的草地。李皓炜说，初期运作时仍须有员工在旁监督，待系统和操作流程稳定后，机器人便可全自动运行。

机器人采用实时动态定位技术和AI视觉导航，无须像一些传统自动除草机般预先铺设边界线。它也结合视觉同步定位与地图构建技术、摄像头和超声波感应器，在移动过程中持续判断周围环境。

在安全方面，机器人配备障碍物识别功能，探测到行人或垃圾等障碍物时，会提前减速或绕道避开。李皓炜指出，与传统燃油除草机相比，这款机器人以电池驱动，运作时较安静，也不会排放废气。“此外，机器人的刀片经过特别设计，可减少除草时草屑和石子飞溅的情况。”

市镇会接下来将探讨把机器人扩大部署至其他面积较大的绿地，包括静山区的公园，以及后港91街第910座和911座组屋附近的绿地。

宏茂桥市镇会改用直接聘用员工模式

今年的植树日也迎来另一里程碑，宏茂桥市镇种下自开展绿化工作以来的第1万棵树木和灌木。

国务资政李显龙与杨厝港区议员叶汉荣一同种下海柚木（Sea Teak）。宏茂桥集选区议员，包括人力部代部长刘洁敏、娜蒂雅和赖添发，以及宏茂桥市镇理事会主席、哥本峇鲁区议员郭献川和惹兰加由区议员黄志明也参与植树。

今年也适逢宏茂桥市镇会成立40周年。郭献川在活动上宣布，市镇会从星期天起全面采用直接聘用员工（direct-hire）模式。

他说：“这个转变，反映市镇会希望更好地照顾员工、建立更强大的团队，并为居民带来更好的服务。”

目前，采用直接聘用员工模式的市镇会还包括阿裕尼—后港、盛港和碧山—大巴窑。其他市镇会则主要通过委任管理代理来负责日常运作，包括监督其他承包商和服务供应商。