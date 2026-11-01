南方共同市场—新加坡自由贸易协定11月1日正式对阿根廷生效。至此，协定已在新加坡与南方共同市场全部四个创始成员国之间生效，标志着我国与拉丁美洲经贸往来迈入重要里程碑。

我国能源、贸易及工业部与阿根廷驻新加坡大使馆发表联合文告说，这是一项全面、现代化的协定，涵盖货物与服务贸易、投资、政府采购、数码贸易、知识产权、经济合作，以及中小微企业等领域。

除阿根廷外，南方共同市场的另外三个创始成员国是巴拉圭、巴西和乌拉圭；协定此前已对这三国生效。

文告指出，阿根廷是拉丁美洲最大经济体之一，也是新加坡在当地的重要合作伙伴。阿根廷是主要农业和食品生产国，有助于新加坡拓展食品进口来源、增强粮食韧性。双方在能源、基础设施、物流、科技和服务等领域也有合作机会。

最长15年内取消约96%产品进口关税

在货物贸易方面，南方共同市场最长15年内取消约96%产品的进口关税，其中约25%的税目可立即享有零关税待遇。协定也制定统一的原产地规则和更透明的海关程序，并支持快件及易腐货物加速清关。

新加坡企业已在拉丁美洲的制造业、基础设施、能源、农业大宗商品、酒店业和数码解决方案等领域开展业务。文告指出，协定有望改善市场准入、减少贸易壁垒并提升营商确定性，助企业拓展南方共同市场。

本地食品进口商Classic Fine Foods对协定生效表示欢迎。公司说：“阿根廷的农产品与食品向来以高品质著称，我们进口优质阿根廷牛肉的经验，也让我们看到这些产品在本地市场的巨大潜力。”