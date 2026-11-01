由于新加坡、印度尼西亚苏门答腊、加里曼丹，以及周边地区出现阵雨，本地星期一（11月2日）的烟霾情况有望持续获得缓解。

国家环境局预测，星期一的24小时空气污染指数（PSI）将介于51点至80点，处于适中水平。

在接下来的几天里，苏门答腊、马来半岛、婆罗洲和爪哇的部分地区预计会有阵雨，热点和烟霾情况可能因此改善；但在经历长时间干燥天气的地区，污染情况可能会继续维持在较高水平，并存在发生跨境烟霾的风险。

亚细安南部地区风向预计将吹东风或东南风，但阵雨预报有望缓解烟霾情况。

我国北部、西部和东部地区星期天（1日）下阵雨。截至傍晚6时，全岛一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米13微克至33微克，处于正常水平，24小时空气污染指数（PSI）介于70点至88点，处于中等水平。

环境局之前指出，新加坡及周边地区正逐渐进入季风间歇期，11月首两周，全岛部分地区几乎每日下午估计都将出现阵雨，雨势中度到强度。烟霾状况接下来料会好转。