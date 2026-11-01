一年一度的蹈火仪式星期天在马里安曼庙盛大举行。4100名男信徒赤脚踩过火炭堆，表达对神明的敬意。

众信徒星期天（11月1日）下午约5时起，以实龙岗路的实里尼维沙伯鲁玛庙（Sri Srinivasa Perumal）为始，步行到4公里外的桥南路马里安曼庙（Sri Mariamman）参加蹈火仪式。

18英尺的火炭堆象征了印度史诗《摩诃婆罗多》中婆多罗族历时18天的战争。（郑一鸣摄）

傍晚6时许，信徒在主祭司的带领下，赤脚踩过过18英尺长（约5.49米）长的火炭堆，表达对蒂劳柏地女神（Draupathi）的虔诚与和祈愿履誓。

傍晚6时许，信徒们正式开始踏火炭堆。（郑一鸣摄）

赤脚跑过木炭后，信徒会立即把脚浸泡在牛奶中降温。 男信徒完成蹈火仪式后，无法参加蹈火的760名女信众则绕着火炭堆祈福。

能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生以嘉宾身份应邀出席仪式，并与信徒互动。

能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生以嘉宾身份应邀出席仪式，并与现场信徒交流。（郑一鸣摄）

现场有不少公众前来见证仪式，并为参与蹈火的信徒欢呼助威，场面十分壮观。

由于父亲和弟弟都要参加蹈火仪式，幼教老师达诗妮（Dhashaine Ramu，30岁）与母亲在凌晨5时30分许，便早早来到马里安曼庙寻找好位置。

达诗妮说，父亲已数不清参加过多少次蹈火仪式，弟弟也是从17岁起便加入其中。“我从小每年都会和家人一起来，这已成为我们的家庭传统。我认为坚守这些传统至关重要，因为它们与我们的文化息息相关。”

不仅参与蹈火仪式的信徒在寺庙过夜，许多信徒为求一席之地，清晨5时许便已到场守候。（郑一鸣摄）

她也提到，明年适逢马里安曼庙200周年纪念，让这项传统的传承显得尤为珍贵，她鼓励更多年轻人了解和参与传统文化。

信徒陈康铭（45岁，公务员）参与蹈火仪式已有十余年。最初，他是为行动不便的母亲祈福，见母亲身体好转后便许诺还愿，从此几乎年年不落。

陈康铭说：“每年体验都不一样，今年感觉特别烫......过火时我只祈求工作顺利、平平安安，没有太多奢求。”