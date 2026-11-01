新加坡成人回教学生协会（PERDAUS）星期天（11月1日）举办青年对话会，就激进化、反恐及人道主义等课题与年轻人对谈，传达在接触对立论述时，寻求可信赖的宗教引导，以及发挥思辨能力的重要性。

首届“人道主义之声”（Voices of Humanity）青年对话会以闭门形式进行，邀请数码发展及新闻部兼保健卫生部政务部长拉哈尤，以及宗教改造小组成员、回教宗教师贺尔米（Ustaz Ahmad Helmi Hasbi）担任主讲嘉宾。

约160人出席活动，七成是介于16岁至25岁的青年，他们主要来自高等教育学府、马来回教团体和回教堂；其他与会者包括协会职员和马来回教社群领袖。

协会星期天发文告说，活动旨在协助年轻回教徒以回教价值观和新加坡回教徒身份为基础，探讨当今动荡世界局势下的人道主义、身份认同与社会责任等课题。

主讲嘉宾从回教伦理、网络叙事所引发的情绪化反应、批判性思考，以及建设性人道主义行动等视角，同与会者讨论发生在加沙、缅甸和苏丹等地的人道主义危机。

协会在发给媒体的资料中指出，主讲嘉宾强调抗衡煽动仇恨、分裂或极端主义叙事的重要性。与此同时，主讲嘉宾也理解年轻人真切关注受难者所遭受的不公和苦难，并强调不应把这些人道主义关怀与主张，等同于激进化的体现。

拉哈尤星期天发脸书贴文说，年轻人对他人遭遇苦难抱有深刻的同理心，是人之常情。

“但除了表示关切，我们也须花时间了解复杂的问题，以建设性的方式参与讨论，并将同情心转化为有意义的行动。”

她鼓励年轻人秉持马来回教社群倡导的价值观，包括信仰（Iman）、知识（Ilmu）、人道精神（Ihsan），以及身份认同（Identiti），从参与志愿服务等小事做起，与自己社群以外的人建立友谊，各尽一分力巩固我国社会的互信与和谐。

新加坡成人回教学生协会主席哈非兹（Muhammad Hafiz Noorahman）在文告中强调与青年对话的重要性。他指出，在如今众声喧哗的世界里，人们需要像大家庭那样团结起来，关键不仅在于了解世事，更在于选择秉持良好礼仪，以智慧和同理心做出回应。