总统府配合 屠妖节 在星期天举行开放日，吸引超过8500人到访。当天的卫兵换岗仪式也首次安排现场专业解说，让公众进一步了解仪式的历史与意义。

陈丽玲的儿子是陆军军人，在儿子的提议下，夫妻俩决定首次到总统府观赏卫兵换岗仪式。

她说：“我觉得现场讲解很有帮助，我们这才了解到原来仪式从1959年就开始了，有这样的解说挺好的。”

总统府卫兵换岗仪式在每个月的第一个星期天举行。此次适逢总统府开放日，主办方首次为仪式加入现场解说，今后也将继续保留这个环节。

陈诗韵（35岁，产品控制专员）与丈夫特地带着2岁和4岁的儿子前来，一家人都是第一次观看卫兵换岗仪式。陈诗韵形容这是一次有趣的体验，两个儿子也看得津津有味。

她4岁的儿子李文浩最喜欢的是由宪兵部队带来的无声精准步操（Silent Precision Drill）环节，他兴奋地说：“我最喜欢宪兵，下次还想再看！”

开放日活动缤纷 尚达曼伉俪与公众互动

总统府当天从上午10时至晚上8时开放，现场还安排了户外音乐会、文艺表演、社区市集等活动，让公众有机会走进总统府，感受节庆气氛。

尚达曼总统和夫人珍一藤木也出席开放日，与公众交流互动。

不愿具名的蔡姓退休人士（67岁）特地穿上一袭融合印度元素的红色长裙，在人群中格外亮眼。

她笑说：“既然是庆祝屠妖节，我就尊重一下仪式感。”

她回忆，多年前孩子还小的时候，曾带他们到总统府参观四五次。如今孩子已经长大，她决定再次前来，看看总统府开放日与当年有什么不同。

马来西亚籍公众纳迪拉（Nadhirah，34岁，行政人员）专程从马六甲赶来，只为观看本地创作歌手阿明（Ahmadul Amin）的演出。第一次来总统府的她还一度迷路，幸好遇上德国籍学生芭芭拉（Barbara，22岁），在对方指引下找到总统府，两人还决定结伴同游，一起欣赏音乐演出。

配合开放日，新加坡工商联合总会基金会（SBF Foundation）也举办了“为工作而行”（Walk for Work 2026）义走活动，共有1217名商界人士参与，筹得100万元善款，以倡导包容性就业，支持弱势群体自力更生。

基金会也在总统府内举办社区市集，邀请社会服务机构设立摊位，展示及售卖商品，以支持弱势群体的就业与生计，并提高公众对包容性就业的认识。