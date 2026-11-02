80岁的李秀英自老伴今年因癌症去世后，便独自住在乐龄公寓。由于行动不便，她不愿给子孙增添负担，曾主动提出入住疗养院。

“我的孩子们和孙子一听，全都哭成一团，拉着我说绝对不可以，他们一定要把我留在身边。看到他们哭得那么伤心，我哪里还舍得去？”

孙子主动承担聘雇帮佣的费用，并为祖母申请了居家看护津贴（Home Caregiving Grant，简称HCG）。

自今年4月起，居家看护津贴的每月现金补贴已从400元提高至600元，可进一步协助有需要的家庭减轻雇佣看护或帮佣的经济负担。

有了帮佣的陪伴，李秀英的生活素质显著提升，组屋楼下的太和观活跃乐龄中心（达曼裕廊）成了她的“第二个家”。每逢星期一至五，帮佣会陪着她乘坐电动轮椅下楼到中心“报到”。在那里，她可以和街坊邻居聊天、玩拉密牌等，参与中心的各种活动，中心傍晚关门了才回家。

在达曼裕廊太和观活跃乐龄中心，李秀英（右）耐心地教导帮佣苏亚西（左）玩拉密牌。她们经常与这里的其他年长者一起切磋牌艺，在欢声笑语中消遣并活跃脑力。（周国威摄）

李秀英说：“现在的生活安排让我不用到疗养院，那里约束比较多。我可以自由自在地在熟悉的环境里终老，更重要的是，再也不用担心自己会成为家人的额外负担。”

护联局基金管理署总监林伟群日前答复《联合早报》询问时说，由保健卫生部与护联局推出的居家看护津贴，在2021年受益人超过3万3000名，到了2025年几乎翻了一番。

除了居家看护津贴，当局也通过长期护理服务津贴和乐龄助行基金（Seniors’ Mobility and Enabling Fund，简称SMF），支持更多年长者留在熟悉的生活环境安享晚年。

林伟群说，这一系列经济援助计划旨在减轻年长者的长期护理开支，并与更广泛的社区护理生态体系相辅相成，从身体照护、财务和社交层面全方位支持年长者原地养老。

今年，可申请上述三项津贴的家庭人均月入限额已提高至4800元，让更多年长者受惠。

长期护理服务津贴可用于抵消乐龄护理服务的费用，例如用于日间看护中心和康复服务，以及居家个人照护与治疗服务。

长期护理服务津贴比率上调 至少8万名年长者受益

从今年7月起，到疗养院、日间中心，以及居家长期护理服务的津贴比率也提高多达15个百分点。这些长期护理计划的升级预计可让至少8万名年长者受益。

乐龄助行基金旨在资助年长者购买轮椅、助步架等行动辅助工具，以及他们在居家照护中所需要的医疗保健用品，以支持年长者日常生活自理，并帮助他们在社区中保持行动能力。

乐龄助行基金的受益者这些年也不断增加，2021年有近2万人，到了2025年同样几乎翻了一番。

87岁的朱乃昌是乐龄助行基金的受惠者之一。

居住在红山一带老人公寓的朱乃昌通过乐龄助行基金，购买了一台电动代步车。这台代步车改变了朱乃昌的生活质量，不再受限于行动不便。（曾坤顺摄）

这名独居者因年老脊椎逐渐退化弯曲，几年前跌倒导致手臂骨裂后，就无法长时间站立或提重物。

在使用个人代步工具之前，他到巴刹吃饭买东西都是难题。“一般人走过去不用五分钟，我走一小段就要坐下来休息，来回要花超过10分钟。”

两年前，朱乃昌通过乐龄助行基金，购买了一台电动代步车，售价2000多元，但他只付大约590元。“如果不是有津贴，我就只能叫孩子帮忙出钱。有了津贴，就不用增加孩子的经济负担了。”

这台代步车改变了朱乃昌的生活质量，重拾行动的自由。

“现在方便太多了，我可以自己驾代步车去红山巴刹买菜，两分钟就到了，前面还有篮子可以放东西，不需要用手提。不用靠别人，自己想去哪里就去哪里。”

他现在每天清晨开着代步车下楼做晨运，下午到太和观活跃乐龄中心（红山景），与街坊邻居一起做手工、打电动游戏等。除了把自己照顾好，他还当义工，协助社区里的其他年长者。