越来越多医疗机构推出无需窥器的人乳头瘤病毒自采检测，为女性提供更私密、温和的子宫颈癌筛查选择。专家指出，自采样本检测的准确性与医生采样相当，但费用较高且未纳入健康SG计划，全面普及仍面对挑战。

子宫颈癌是一种几乎可以完全通过筛查预防的癌症。世界卫生组织提出的子宫颈癌消除目标，是到2030年让至少90%的女孩在15岁前完成人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种，并让70%的女性在35岁前和45岁前各接受一次筛查。

根据保健卫生部2025年全国人口健康调查，我国居民接受子宫颈癌筛查的比率为47.1%，略高于2024年的44.9%。尽管数据有所上升，但在国际上仍低于许多发达国家。其中一大阻碍，是不少女性对传统筛查过程中的疼痛、不适或尴尬心存顾虑。

玛思（32岁，诊所助理）23岁第一次接受子宫颈抹片（Pap smear） 检查时剧烈疼痛甚至出血，留下很大阴影。此后数年，她再也没有接受筛查。

“我后来到了一家妇科诊所工作，身边总是围绕着鼓励女性接受筛查的医生和同事。”

直到约两年前，在同事鼓励下，她尝试了自采检测，结果显示HPV阳性。进一步检查发现，她已经出现子宫颈癌前病变，随后接受了子宫颈锥切术。

不少女性和玛思一样，阻碍她们接受筛查的未必是不了解检查的重要性，而是担心金属窥器（speculum），即俗称“鸭嘴钳”所带来的疼痛和心理不适。

防癌协会和中央医院引进HPV自采检测

为减少这样的顾虑，越来越多医院和诊所开始提供HPV自采检测。女性无需接受窥器检查，可在私密空间自行使用柔软的拭子采集样本，再交由实验室检测。

新加坡防癌协会今年7月在SCS Clinic @ Bishan提供自采检测，是首家也是唯一一家在社区诊所提供这项服务的机构。年满30岁的本地公民和永久居民，无论是否享有社保援助计划（CHAS）补贴，都可免费接受检测。

防癌协会去年与预防HPV行动联盟（Alliance for Active Action Against HPV，简称A4HPV）开始在社区试行自采检测，主动接触平时较少接受筛查的女性。诊所高级经理蕾妮（Renie Liestary）告诉《联合早报》，截至目前，约200名受检者中有9人，即4%，检测结果呈阳性。

新加坡中央医院则花了约两年时间，研究HPV自采检测能否减少女性接受筛查的阻力，最终也于今年7月在妇科门诊引进这项检测。

中央医院妇产科顾问医生黄琬瑜说，医院仍会接触到一些多年没有接受筛检的女性，确诊时已出现子宫颈癌前病变甚至侵入性癌症。

她强调，自采和由医生采集的样本准确性相当。医院内部也进行了验证，自采样本可以使用现有的HPV检测平台，并获得可靠结果。

一些全科诊所也开始提供自采检测。今年引进这项检测的诊所The Good Clinic医疗总监赖玟升说，诊所由男性医生主诊也是考量因素之一，希望让不习惯由异性医生进行私密检查的患者多一个选择。

不过，他透露，目前选择自采检测的诊所患者仍不到3%，最常见的顾虑是检测准确性；医疗人员也尤其关注假阴性的风险。

专家：准确性相当 费用成挑战

新加坡国立癌症中心肿瘤内科顾问医生张泽文指出，多项临床数据显示，自采检测在检测高风险HPV DNA方面的灵敏度，与由医生采集的样本相当。

“在本地，患者一般仍倾向于由医生进行健康检查。不过，对于那些对子宫颈涂片检查感到担忧的女性，自采检测提供了一个方便的替代选择。随着越来越多女性知道有这个选择，我相信未来使用率也会逐渐提高。”

张泽文指出，自采检测要在本地全面普及仍面对费用问题。目前，由医生采样的传统检测已纳入健康SG计划并享有政府补贴，公民仅须支付数元至20元不等；自采检测则多须自费，费用约100多元。

A4HPV医疗顾问、专科医生艾达（Ida Ismail-Pratt）也认为，尚未纳入健康SG是阻碍自采检测普及的主要因素之一。她希望，随着公众认知提高，自采检测最终能纳入政府补贴医疗体系。

Republic Healthcare旗下DTAP EXPRESS的“无医生”诊所，是较早提供HPV自采检测的机构之一。随着更多诊所考虑引进这项检测，集团首席医疗官郑诗勇提醒，除了患者是否掌握正确的采样方法，也必须确保她们能理解检测结果，并在收到阳性结果后有明确的跟进渠道。

“自我采样是一项有用的额外选择，可以作为传统由医疗人员进行的子宫颈筛查的补充，而不一定要取代传统筛查。”