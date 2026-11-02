一名女子被目击在地铁上为年约三四岁的女儿剪指甲，事后还被指将指甲碎屑扔在地上，并用脚扫开，引起其他乘客不满。

公众向网络媒体Stomp投稿的视频和资料显示，她在10月24日下午约4时20分在一列东西线列车上，目击一名女子为年约三四岁的女儿剪手指甲。

视频显示，这名女士坐在优先座位上，女儿则坐在她的大腿上。女子拿着指甲刀为女儿剪指甲，过程中还能听见清脆的“咔哒”声。

投稿公众称，这名妈妈过后故意把指甲碎屑扔到地上，还用脚把碎屑扫开。然而，视频并未拍到这一举动。

这名公众说，虽然妈妈帮女儿剪指甲期间其他乘客侧目，但无人上前制止。“看到他人在公共交通工具上乱丢垃圾令我十分气愤，乘客都应把卫生放在首位。”

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她也希望当局加强执法，对这类不顾他人的行为加重罚款，以免问题进一步恶化。

公众：指甲碎屑难清理 难以确保卫生

受访公众认为，在地铁上剪指甲的行为很没素质，也不干净。23岁的商业主管李丽华说，在地铁上剪指甲令人相当反感。“即使垫上一张纸，剪下的指甲仍可能四处喷散，难以确保环境卫生。”

学生陈凯谦（24岁）认为，在地铁上剪指甲的行为既不卫生，也没有顾及他人。“撇开在公共场合剪指甲是否恰当不说，事后没有清理碎屑也属于乱丢垃圾。”

55岁的自由职业者安娜觉得，虽乘客不应该在地铁车厢内剪指甲，但单从视频无法得知事情的来龙去脉。

安娜指出，若是指甲嵌入肉中，或许有紧急处理的需要。“幼童的指甲较小，还尚可理解，但无论如何，家长都有责任把指甲清理干净。”

SMRT鼓励乘客文明乘车 陆交局：列车上剪指甲不为他人着想

《联合早报》早前报道，公交业者SMRT去年11月展开宣导活动，在特定的“善心列车”上，以可爱的卡通贴纸，鼓励乘客文明乘车，多为旁人着想。其中部分贴纸呼吁乘客别在公共场所整理仪容（Don’t Groom in Public），包括不要化妆与剪指甲，还有其他贴纸提醒乘客往车厢内移动、不要坐在地上等。

陆路交通管理局公共交通组高级总署长姚德源于2026年7月7日通过《联合早报·交流站》答复读者于6月30日刊登的投函《在地铁内剪指甲也应罚款》时指出，公共交通是共享空间，在列车上剪指甲是不为他人着想的行为。

姚德源说，陆交局和公共交通业者已采取措施，应对公共交通工具上的类似行为。

根据《快捷交通系统条例》（Rapid Transit Systems Regulations），在公共交通工具上乱丢垃圾，或对其他乘客造成滋扰与困扰者，最高可被罚款5000元。