涉嫌在直落布兰雅岭组屋楼下谋杀一名73岁男子，男被告于星期一（11月2日）早上被押回案发现场，协助警方重组案情和厘清细节。

这起命案发生于10月5日傍晚6时许，32岁男子冯世成被指在直落布兰雅岭（Telok Blangah Heights）第57座组屋楼下，谋杀73岁男子谭南宝。

星期一早上9时15分，被告在至少六名警员押送下被押返案发现场。他身材匀称，蓄着一脸胡子，身穿红色上衣与深蓝色短裤，脚踩透明人字拖。尽管双手与双脚均被黑色束带束缚，但他神态镇定，全程未低头回避，直视在场媒体镜头。

在被告押抵现场之前，警员已先到组屋楼下视察情况，并拉起封锁线，为重组工作做准备。据观察，警方之后在涉事组屋楼下的一间杂货店前和电梯口放置标示牌和箭头，相信是在重组事发当时的干案路线。

被告前后逗留大约10分钟，之后被押上警车离开。大批警员的出现也惊动不少邻居，站在楼下围观的居民也不少。

早前报道，根据警方发出的文告，警员赶抵现场后，在组屋楼下发现两名受伤男子。其中，谭南宝倒卧在地不动，送院后伤重不治；另一名53岁男子在神志清醒下送院。

警方透露，被告在事发后报警自首，随后在案发地点附近被捕。他相信是单独行动，目前没有证据显示这起案件涉及宗教动机或恐怖袭击。

据了解，涉案的三名男子彼此互不相识。警方在逮捕嫌凶的同时，也在现场起获一把疑似用来干案的刀子。受访咖啡店摊贩形容死者为人友善，几乎天天与妻子光顾咖啡店。

被告已于10月7日在国家法院被控一项谋杀罪，他的案件将于11月4日再度过堂。根据《刑事法典》第302（1）节条文，谋杀罪一旦成立，可被判死刑。（人名译音）