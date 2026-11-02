背叛亿万富豪林荣福之女林慧俐，失信7万3000元的百达翡丽名表、盗刷公司信用卡近2万元用于夜店消费，还偷开豪车酒后驾驶，33岁女子被判坐牢22个月、罚款3500元，以及吊销各级驾照两年。

国家法院法官星期一（11月2日）下判时指出，被告背弃受害者给予她的高度信任，包括受害者把高额度信用卡交给她，她却将不义之财用于个人开销，这些均属加重刑罚的考量因素。

《联合早报》日前报道，被告郑静雯（译音，33岁）在2026年10月8日承认监守自盗、失信及酒驾等五项控状，其余五项控状交由法官下判时一并考虑。

案情揭露，被告于2022年6月以人力资源助理身份加入林慧俐（Kim Lim）的美容保健企业KL Health后迅速晋升，短短两年内于2024年升为人力资源主管。她同年12月再次晋升，成为区域协调员，负责监督海外业务，也在公司日常事务上与林慧俐密切合作。林慧俐不在公司时，其他职员都会通过被告向她寻求指示。

2025年6月3日凌晨4时39分，被告因在哥里门街（Coleman Street）附近逆向行驶遭交警拦截，当场被测出呼气酒精含量超标。交警也发现她无照驾驶，且没有第三方保险。

被告被捕后，林慧俐发现她的工作表现越来越差，决定展开内部调查。结果发现，被告在2025年5月21日至26日期间，盗刷公司信用卡，到多家高端夜店消费八次，共1万9191元。

除此之外，被告也偷走林慧俐保险箱里一只价值7万3000元的百达翡丽（Patek Philippe）名表，以及一叠共装有8000元现金的红包。被告是唯一能够打开保险箱的人。

调查也发现，被告还偷走另外约7万4000元的财物，包括现金、首饰，以及名贵香水等。

被告曾向法官申请下达禁制令，要求媒体不公开她的身份。她称有精神病史，曾在心理卫生学院及综合诊疗所接受过治疗，担心媒体曝光其姓名会影响病情。

法官星期一下判前，再次解释驳回被告申请的原因。他指出，被告未出示相关医疗证据，无法证明公开身份除了带来刑事定罪常见的影响外，会对她造成超乎寻常的伤害，因此没有特别理由须隐瞒她的身份。