75岁的叶桂美在正华民众俱乐部当义工近10年。对她来说，能为街坊邻居做点事情，不仅是一份荣幸，也是履行公民责任的一种方式。

正因如此，她从事志愿服务时都抱着敬业乐业的心态，尤其在社区活动上与居民接触时，她总是提醒自己保持亲切、温和的态度，让居民感受到关怀。

“既然是自愿当义工，我们就要做到最好，给人好的印象……你要让人觉得你真的是去帮忙，而不是让人觉得在被你‘指挥’。”

每当民众俱乐部需要义工帮忙，即使是临时动员，她也乐意伸出援手。

政府上个月启动N95口罩派发计划后，许多居民陆续到民众俱乐部领取口罩。为了让派发工作顺利进行，叶桂美与其他义工在幕后默默付出，将指定数量的口罩分装进塑料袋，方便居民领取。

这并非叶桂美第一次参与口罩派发工作。几年前冠病疫情期间，她也曾协助包装和分派口罩。

“我觉得人能够为别人做一点事情，那是很幸运的……你有能力为别人做事的那种感觉是很好的。”

叶桂美与家人在正华区居住了30多年，约九年前加入正华民众俱乐部乐龄执行委员会。每逢传统节日或国庆庆祝活动，总能看到她忙碌的身影。她和其他义工一起搬桌椅、维持秩序、疏导人流，有时还会上台献唱，为活动增添欢乐气氛。

叶桂美曾在学生托管中心和学前教育机构工作，后来教华文补习20年，今年刚退休。不过，退休后的她依然忙得不可开交，尤其是周末。

除了帮忙社区活动，她也常和朋友到老人院当义工，同年长者说说话，也表演曲目。她还参加客家公会歌唱班，并担任负责统筹班级事务的“班长”。

她笑着说，丰富的义工服务和兴趣活动，让她保持心态年轻，“没有把自己活成像75岁”。

“在岁数上，我真的是不小了，但在心态上，我一直保持正面积极，非常热爱生活！”