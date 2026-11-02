新加坡社会少子老龄化趋势明显。不过，并非全岛的人口组成都按照这一剧本线性发展。

统计局日前公布“新加坡居民人口地理空间分析”，就勾勒出了本地各大规划区大不同的人口年龄轮廓。

根据数据，和2016年相比，包括公民及永久居民的我国居民人口已从390万人，增至今年的420万人。

从个别规划区来看，有的区域“偏老”，有的区域“偏小”。

其中，历史较悠久的几个规划区，人口老龄化的速度极快。全国规划区中，欧南的65岁以上年长者占比最高，达28.9%。其次为宏茂桥（26.9%）、裕廊东（26.2%）、红山（25.8%），以及梧槽（25.2%）。

上述规划区的年长者占比显著高于全国平均的19.5%，从居民年龄中位数来看也“名列前茅”，例如欧南居民的年龄中位数已达到50岁。

建屋发展局去年进行的组屋抽样住户调查显示，有高达85.9%的年长者倾向“原地养老”。这意味着，这类“年事已高”的规划区，有必要投入更多资源，建设对年长者友善的软硬件设施。

这包括加强医疗可及性，让有长期医疗需求的居民不但能就近看诊，也能以较低费用获得医疗照护。

政府近年来相继推出社保援助计划（CHAS）、基层医疗护理网络，以及健康SG计划等措施，鼓励更多全科诊所参与慢性病和预防医疗服务。

通过为私人诊所提供津贴与服务费，年长居民在社区诊所看诊时自费负担能有所减轻，且无须频繁前往综合诊疗所。

这对一些行动不便，以及罹患糖尿病、高血压及高胆固醇等慢性疾病的年长居民而言，尤为重要。

此外，在年长者占比更高的规划区，除了提升活跃乐龄中心密度，也应设法提高其使用率，设计更多吸引年长者走出家门的活动。长期以来，男性年长者较不倾向于参与活跃乐龄中心活动的趋势，这点必须持续予以关注。

其他目前已在进行，但随着部分规划区持续老龄化，而有必要进一步扩大普及的措施，还包括设立乐龄安全区（Silver Zone），通过限制车速，让年长居民出行更安全；部分旧邻里也能通过翻新，增添康疗花园、健身步道，无障碍坡道等乐龄设施。

在全国政策方面，让年长者可更灵活使用保健储蓄应付医疗开支，以及简化将住屋转为养老金的程序，也将有助于住在“偏老”规划区的年长居民能更安心原地养老。

本地逾八成年长者希望原地养老。（叶振忠摄）

“年轻”规划区也应有相对规划

旧市镇“步入老年”之际，新组屋市镇的开发，也让部分规划区展现了有别于其他地区的“年轻气息”。

2026年，登加未满15岁居民的占比已经来到20.3%，为全国最高，其次为榜鹅（19.6%）、东陵（17.3%）、纽顿（17.2%）、武吉知马（17.1%）和盛港（16.3%）。

上述规划区未满15岁居民的占比，皆明显高于全国平均的13.3%。

如何持续在这些住着许多年轻家庭及孩童的规划区，塑造育儿友善环境，将是未来重要的工作。

以我国20年来首次推出的新市镇登加为例，除了截至今年1月2日已投入运作的八所幼儿园，该区还将开办六所新的幼儿园，为年轻家庭提供更多学前教育选择。

目前，登加亦持续建设更多游乐场及亲家庭设施，以应对当地年轻家庭的育儿需求。

新加坡生育率持续探底，如何在年轻家庭及幼童占比更高的规划区投入资源，创造更友善的育儿环境，将是改善生育率的重要前提。（商业时报）

教育部10月28日也宣布，明年起位于盛港立伟小学的教育部幼儿园MK@Rivervale，以及武吉班让维新小学的教育部幼儿园MK@West View，将试行全日制模式。

这套新模式预料将在2028年至2030年间逐步推广至所有教育部幼儿园。新模式将把学习、游戏和照护整合成由教育部统一运营的全日制课程，以促进儿童的全面发展，让今时今日更普遍的双薪家庭能有更多选项。

在硬体设施部分，榜鹅综合社区中心One Punggol将诸多功能集中在一处，包括小贩中心、民众俱乐部、图书馆、托儿中心、乐龄关怀中心等，也有助于年轻父母更便捷地“一站式”处理育儿、照顾年迈父母、娱乐等家庭事务。

保健卫生部于2024年也在榜鹅综合诊疗所推出了家庭援助站（Family Nexus）计划，把医疗和社会服务集中在同个屋檐下，让家长及看护者能和孩子一起参加教育和健康建设活动。

上述几种模式，或许也能考虑引入更多相对年轻的规划区。

未来新加坡预料会出现各区老幼比例落差极大的情况，政策如何精准到位，做到“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”，将是不小的治理考验。